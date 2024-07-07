Engelli Bireylere Yönelik Gündüzlü Bakım Merkezlerinde Yeni Proje Başlatıldı - Son Dakika
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Engelli Bireylere Yönelik Gündüzlü Bakım Merkezlerinde Yeni Proje Başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla gündüzlü bakım merkezlerinde yeni bir proje başlattıklarını duyurdu. 7 pilot gündüzlü bakım merkezinde gerçekleştirilecek olan proje kapsamında özel eğitim öğretmenleri görev alacak ve engelli bireylerin istihdamını kolaylaştırmak amacıyla kişisel gelişim ve mesleki eğitimler verilecektir.

07.07.2024 10:29
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelli bireylerin, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanmasında önemli bir işleve sahip olan gündüzlü bakım merkezlerimizin kapasitelerinin güçlendirilerek sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla 7 pilot gündüzlü bakım merkezinde yeni bir proje başlattık" dedi.

Bakan Göktaş, engelli bireylerin ailelerinin yanında yaşamlarını sürdürebilmelerine imkan sağlayan toplum temelli bakım hizmetlerini geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Temel amacımız, engelli birey bulunan ailelerin bütünlüğünü korurken, engellilerin de sosyal hayata daha aktif katılmasıdır. Bu kapsamda gündüzlü bakım merkezlerimiz engelli bireylerin öncelikli olarak aileleri yanında yaşamlarını sürdürmesi esası çerçevesinde önemli bir işleve sahiptir" ifadelerini kullandı.

"136 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezimizle hizmet veriyoruz"

Gündüzlü bakım merkezlerinin ülke genelinde yaygınlaştırıldığını hatırlatan Göktaş, "Gündüzlü bakım merkezlerinde yaşamını kendi ev ortamında ve ailesiyle birlikte sürdüren engelli bireylerin yaşam kalitelerini artırmaya, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olan, sosyalleşmelerine ve boş zamanlarını değerlendirmelerine katkı sağlayan aktiviteler gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda ailelere yönelik rehberlik ve danışmalık hizmetleri de sunuyoruz. Bu yıl itibarıyla 136 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezimizle engelli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz" dedi.

Proje 7 pilot gündüzlü bakım merkezinde başlatıldı

Göktaş, engelli bireylerin, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanmasında önemli bir işleve sahip olan gündüzlü bakım merkezlerinin kapasitelerinin güçlendirilerek sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla 7 pilot gündüzlü bakım merkezinde yeni bir proje başlattıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"'Engelli Bireylere Yönelik Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Sunulan Hizmetlerinin Niteliğinin ve Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi' ile Ankara, Antalya, Aydın, İstanbul Mersin ve Sakarya illerindeki 7 pilot gündüzlü bakım merkezinde özel eğitim öğretmenleri görev alacak. Engelli bireylerin istihdamını kolaylaştırmak amacıyla uzman akademisyenler tarafından kişisel gelişim ve mesleki eğitimler verilecek. Merkezlerde görevli meslek personeline yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenerek 28 merkezi kapsayacak şekilde ihtiyaç analizi yapılacak ve sonuçlar rapor haline getirilecek. Bir yıl sürecek proje kapsamında gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi doğrultusunda eğitim programları ve raporlama faaliyetleri hazırlanacak. Elde edeceğimiz verilerle, gündüzlü bakım hizmetleri için gerekli olan iyileştirmeler tespit edilerek hizmetlerin niteliğinin artırılmasını sağlayacağız."

Proje kapsamında ilk olarak Bakanlığa bağlı Keçiören Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde akademisyenlerce istihdamı kolaylaştırıcı kişisel gelişim eğitimlerinin verilmeye başlandığını ifade eden Bakan Göktaş, eğitimlerin engelli bireyler ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandığını da vurguladı. Göktaş, "Hizmet sunduğumuz bireyler ve ailelerinden aldığımız olumlu dönüşler neticesinde gündüzlü bakım merkezlerinde sunulan hizmetlerin niteliğini artırarak ülke genelinde yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Bireylere Yönelik Gündüzlü Bakım Merkezlerinde Yeni Proje Başlatıldı - Son Dakika

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