Engelli Bireyleri Ücretsiz Tıraş Eden Kuaför Gönülleri Kazandı - Son Dakika
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Engelli Bireyleri Ücretsiz Tıraş Eden Kuaför Gönülleri Kazandı

Engelli Bireyleri Ücretsiz Tıraş Eden Kuaför Gönülleri Kazandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren 'Engelliyim Engel Tanımam Derneği'nin düzenlediği etkinlikte kuaför Emre Can Çelebi, engelli bireyleri hiçbir ücret almadan tıraş ederek gönülleri kazandı. Etkinlikte özel bireylerin saç, sakal ve bakımlarını yapan Çelebi, birlikte vakit geçirmelerine vesile oldu. Engelliyim Engel Tanımam Derneği Başkanı Kamil Göçmen, düzenlenen etkinlikle engelli bireylerin yaşadığı mutluluğu anlattı ve Emre Çelebi'ye teşekkür etti.

23.05.2024 08:47
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kuaför Emre Can Çelebi, engelli bireyleri hiçbir ücret almadan tıraş ederek gönülleri kazandı.

Depremin vurduğu Hatay'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar arasında düzenlenen etkinlikle asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren 'Engelliyim Engel Tanımam Derneği'nin düzenlediği etkinlikte özel bireyler, kuaför Emre Can Çelebi tarafından ücretsiz tıraş edildi. Engelli bireylerin birlikte vakit geçirmesine vesile olan kuaför Çelebi, yaptığıyla gönülleri kazandı.

Dörtyol ilçesinden İskenderun'a gelen Engelliyim Engel Tanımam Derneği'nde bulunan özel bireylerin çimenlik alanda saç, sakal ve bakımlarını yapan Çelebi, "Yapmış olduğumuz projeyle ilgili öncelikle bize bu fırsatı tanıyan herkese çok teşekkür ederiz. Burada özel bireylerin saçlarını kestik, bizim için çok güzel bir mola oldu. Yani çalışmak gibi değil, bizim için bir molaydı. Biz de onlarla beraber güldük eğlendik, güzel bir aktivite oldu. Hatay Dörtyol'dan İskenderun'a geldik burada deniz kenarında çimlerin üzerinde çok güzel bir ortamda saç kesimlerini gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Engelliyim Engel Tanımam Derneği Başkanı Kamil Göçmen ise düzenlenen etkinlikle engelli bireylerin yaşadığı mutluluğu anlatarak, "Sabahtan o mutluluk yüzlerinde vardı. Biz bugün tıraş olacağız, işte kuaför abimiz gelip bizi tıraş edecek diyorlardı ve onların o mutluluğu zaten yüzlerinden belli olmuştu. Mutluluğu onlara verdiği için ben ayrıca Emre bey ve onun ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tıraş olan özel birey 21 yaşındaki Abdulkadir Soydaş, teşekkürlerini belirterek, "Ben Emre Çelebi abiye çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çok beğendim, berber abilerimi daha çok beğendim. Sohbetleri çok güzeldi çok iyiydi" şeklinde mutluluğunu dile getirdi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Bireyleri Ücretsiz Tıraş Eden Kuaför Gönülleri Kazandı - Son Dakika

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