Engelli Çift, Yeni Akülü Tekerlekli Sandalyeyle Bir Engeli Daha Aştı

Şanlıurfa'da birbirlerine kavuşabilmek için memleketlerini bile değiştirmelerine rağmen tek akülü tekerlekli sandalyeleri olduğu için birlikte dışarı çıkmayan engelli çift, yapılan yeni akülü tekerlekli sandalye sürprizi ile bir engeli daha aştı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan bedensel engelli 29 yaşındaki Hüseyin Adlim, 3 yıl önce Şanlıurfalı bedensel engelli 29 yaşındaki Güllü Zengin ile tanıştı. Ailelerin evlenmelerine izin vermediği çift, yaklaşık 2,5 yıl mücadele etti. Aşkı için memleketi Hatay'ı terk eden Hüseyin Adlim, Güllü Zengin'in yaşadığı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine yerleşti. Burada tezgahtarlık da dahil birçok iş yapan Adlim, 3 Aralık 2023 Dünya Engelliler Günü'nde Güllü Zengin ile evlendi. Hayırseverlerin yardımıyla evlenerek bir ev tutan çift, birlikte yaşamaya başladı. Engelli çift, yaklaşık 3 yıl mücadele ederek her güçlüğün üstesinden gelmeyi başardı. Kısa süre içerisinde evdeki eksik eşyalarını tamamlayan çift, tek akülü tekerlekli sandalyeleri olduğu için dışarıya sırayla çıkmak zorunda kalıyordu.
Çiftin talebine İstanbul'dan cevap geldi
İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haberin ardından İstanbul'da yaşayan bir grup gönüllü, Hüseyin ve Güllü çiftinin talebine duyarsız kalmadı. Kendi aralarında topladıkları paralarla akülü tekerlekli sandalye alan gönüllüler, Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Rıdvan Aydın'a gönderdi. Muhtar Aydın ise eşi ve ilçedeki yardımseverlerle birlikte akülü tekerlekli sandalyeyi süsledi. Minibüse yüklenen sandalye, Hüseyin ve Güllü çiftinin yaşadığı eve götürüldü. Akülü tekerlekli sandalyeyi gören çift büyük bir mutluluk yaşadı. Dışarı çıkan çift, ilk defa birlikte gezme imkanı buldu.
"İkimizin aklı birbirimizde kalıyordu"
Tekerlekli sandalyeye kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Hüseyin Adlim, "Başta Elif Bulut olmak üzere bu güzel günü bize yaşattıkları için herkese teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Eşim evde kalıyordu, ben çıkıyordum. Ben kalıyordum, o çıkıyordu, olmuyordu. İkimizin aklı birbirimizde kalıyordu ve artık aklımız birbirimizde kalmayacak. Bir birbirimizin yanında olacağız. Beraber ve birlikte olacağız" dedi.
"Allah her iki cihanda da sevindirsin"
Akülü tekerlekli sandalyesine binerek eşiyle birlikte gezme imkanına kavuşan Güllü Adlim de kendisine tekerlekli sandalyeyi armağan eden Elif Bulut'a teşekkür ederek, "O bizi sevindirdi, Allah da onu her iki cihanda sevindirsin" ifadelerini kullandı.
"Haberlerde görünce kayıtsız kalamadım"
İstanbul'dan tedarik ettikleri tekerlekli sandalyeyi Hüseyin ve Güllü çiftine gönderen hayırsever grubun temsilcisi Elif Bulut ise "Haberlerde Güllü ve Hüseyin çiftini görünce kayıtsız kalamadım. Şanlıurfa'daki ekip arkadaşlarımızla irtibata geçtik. Neler yapabiliriz diye düşünürken çok hızlı bir şekilde akili tekerlekli sandalye siparişi verdik. Sandalyemiz şu anda çifte ulaştı" diyerek herkese teşekkür etti. - ŞANLIURFA
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