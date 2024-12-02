Engelli Girişimciler İŞKUR Desteğiyle İşletme Açtı - Son Dakika
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Engelli Girişimciler İŞKUR Desteğiyle İşletme Açtı

Engelli Girişimciler İŞKUR Desteğiyle İşletme Açtı

Eskişehir Valisi Aksoy, hibe desteğiyle iş kuran engelli girişimcileri ziyaret etti.

02.12.2024 18:38
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayasıyla İş ve İşçi Bulma Kurumu'ndan (İŞKUR) hibe desteği alarak iş kuran girişimciler Esin Demirel ve Cüneyt Büyükeren'i ziyaret etti.

Vali Aksoy, Eskişehir'de İŞKUR'dan hibe desteği alan engelli girişimcileri ziyaret etti. Aksoy'a ziyareti sırasında İŞKUR İl Müdürü Fatih Acar da eşlik etti. İŞKUR tarafından sağlanan hibe desteğinin önemine değinen Aksoy, hastalığından dolayı yüzde 80 engeli bulunan ve İŞKUR'dan 150 bin TL destek alan giyim dükkanı işletmecisi Esin Demirel'i başarısından dolayı tebrik etti. Eskişehir'de toplam 17 işletmenin İŞKUR desteğiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Aksoy, engelli bireylerin ekonomik hayatın içerisinde yer almaları ve ayaklarının üzerinde durabilmelerini amaçladıklarını dile getirdi. Devlet olarak engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve onların topluma katılımlarını sağlamak için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirten Aksoy, İŞKUR hibe desteği sayesinde engelli bireylerin kendi işletmesini kurmasının ülke için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Butik sahibi Esin Demirel, "Engelli hibe desteğiyle böyle bir proje gerçekleştirdik. Bu süreç içinde çok yardımcı oldular sağ olsunlar" diyerek Vali Aksoy'a teşekkür etti.

"Eskişehir genelinde 17 engelli girişimci İŞKUR'un hibe desteğinden yararlanarak işletme açtı"

Aksoy, bir sonraki ziyaretini yüzde 50 oranında işitme engeli bulunan ve İŞKUR'dan 90 bin TL destek alan Cüneyt Büyükören'in işletmesine gerçekleştirdi. Aksoy, "Eskişehir genelinde baktığımızda 17 engellinin İŞKUR desteğinden yararlanıp işletme açtığını görüyoruz. Sadece 2024 yılında 6 işletmemiz bu desteklerden yararlandı. Amacımız bunların sayısının artması ve toplumda daha fazla engelli işletmelerin olmasının sağlanması. Bu anlamda arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Kendilerinin bu anlamdaki faaliyetlerinin diğer engelliler için de örnek oluşturmasını temenni ediyorum" diyerek Büyükören'den işletmesiyle ilgili bilgiler aldı. Ziyaretin sonunda Büyükören, Vali Hüseyin Aksoy'a isminin yazılı olduğu kutuda kendi üretimi olan parfümü hediye etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Girişimciler İŞKUR Desteğiyle İşletme Açtı - Son Dakika

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