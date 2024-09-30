Engelli Kardeşlere İşitme Cihazı Desteği - Son Dakika
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Engelli Kardeşlere İşitme Cihazı Desteği

Engelli Kardeşlere İşitme Cihazı Desteği

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, Erhan ve Emirhan kardeşlere işitme cihazı temin etti.

30.09.2024 10:10
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Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Tutmaç Mahallesi'nde ikamet eden ihtiyaç sahibi işitme engelli Erhan ile Emirhan kardeşlere işitme cihazı desteğinde bulundu.

Kurulduğu günden beri engellilerin sorunları ile yakından ilgilenen ve ihtiyaç sahibi engellilere yardım eli uzatan Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, engelli vatandaşlara el uzatmaya devam ediyor. Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı yavuz Aydoğdu, Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Tutmaç Mahallesi'nde ikamet eden doğuştan işitme engelli Erhan ve Emirhan Geven isimli iki kardeşe işitme cihaz desteğinde bulunduklarını söyledi. Aydoğdu, "Hayırseverlerimizin destekleri ile temin ettiğimiz işitme cihazlarını ihtiyaçları olan Erhan ile Emirhan mardeşlere teslim ettik. Her iki kardeş maalesef doğuştan duyamıyor ve konuşamıyorlardı. İşitme cihazları için okula gidemiyorlardı. Arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıkıp gezemiyorlardı. Ama artık Erhan ile Emirhan işitme cihazlarını takıp okullarına gidebilecek, arkadaşlarıyla birlikte dışarıya çıkıp gezebilecekler, herkesi duyabilecek. Artık her iki kardeşin hayallerini gerçekleştirerek hayallerine umut olabildik. Erhan ile Emirhan kardeşlerin işitme cihazlarını kulaklarına takıp denemesini yaptık. Coğrafya tanımaksızın tüm engelleri açmak için mücadele ettik. Dernek olarak amacımız, coğrafya tanımaksızın tüm ihtiyaç sahibi olan engelli vatandaşlarımıza ulaşmaktir" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Kardeşlere İşitme Cihazı Desteği - Son Dakika

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