Engelli Mert'in Başkanlık Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Engelli Mert'in Başkanlık Hayali Gerçekleşti

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 28 yaşındaki engelli Mert Çoban'ın başkanlık hayalini gerçekleştirerek, koltuğunu ona devretti. Mert, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için önemli mesajlar verdi.

03.12.2024 19:18
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Engelli Mert'in 'başkanlık' hayali gerçekleşti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 28 yaşındaki doğuştan engelli Mert'in belediye başkanlığı koltuğuna oturma hayali gerçekleştirildi

ISPARTA - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli Mert Çoban ailesiyle birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, Mert'in belediye başkanlığı koltuğuna oturma hayalini gerçekleştirerek, başkanlık görevini temsilen kendisine devretti.

Doğuştan engelli 28 yaşındaki Mert Çoban'ın hayali Belediye Başkanlığı koltuğuna oturabilmekti. Bedensel engelli olan ve akülü engelli sandalyesiyle hayatını devam ettiren Mert bu hayali için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e cep telefonu aracılığıyla mesaj gönderdi. Başkan Başdeğirmen de mesajı alır almaz Mert Çoban'ı belediyeye davet etti. Mert, annesi Emine ve babası Musa Çoban ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Başdeğirmen, Mert'in hayalini gerçekleştirerek, başkanlık koltuğunu temsilen kendisine devretti.

Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mert Çoban, hayalini gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olurken, "Tüm engelleri aşmak için buradayız. Engelleri ortadan kaldıralım. Engellilerin geçiş yollarına arabalarınızı park etmeyin" dedi.

Mert'in babası Musa Çoban, oğlu Mert'in hayalini gerçekleştirdiği için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Mert'in Başkan Başdeğirmen'in cep telefonuna mesaj atarak, kendisine ulaştığını anlattı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mert'in ailesinin çocuklarıyla çok ilgilendiğini belirterek, kendilerine teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen, "Engelli çocuklarımızın en çok ihtiyaç duyduğu ilgi ve alaka. Her şeyiyle siz ilgileniyorsunuz. Ama Rabbimizin bir hediyesi. Mert'le ara ara mesajlaşırız. En son 3 Aralık'ta ziyaret etmek istediğini ve o günün başkanlığını kendisinin yapmasını istediğini yazdı. Kendisine arabayı gönderip evden aldıracağımı yazdım. Çok mutlu oldu. Mert'le beraber olmaktan çok mutlu oldum. Allah sizlerden razı olsun. Ailesi olarak çok ilgileniyorsunuz. Annesi Mert'e sürekli gülerek bakıyor, bu çok önemli ve güzel. Emeklerinize sağlık, Rabbim hayırlı ömürler nasip etsin" görüşlerinde bulundu.

Ziyaretin sonunda Başkan Başdeğirmen, engelli Mert Çoban'a aracına kadar eşlik ederek, uğurladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Mert'in Başkanlık Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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