Engelli Nişo Teymur'a Çatı Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Engelli Nişo Teymur'a Çatı Yardımı

Geniş Video İzle

Nişo Teymur'un evine çatı malzemesi desteği sağlandı, hayali gerçeğe dönüştürüldü.

08.11.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkaleli engelli Nişo Teymur'a çatı malzemesi desteği

VAN - Van'ın Başkale ilçesinin Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı Oniki Dere mezrasında yaşayan doğuştan yürüme engelli ve ihtiyaç sahibi Nişo Teymur'a Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği tarafından evi için çatı malzemesi desteği yapıldı.

Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı Oniki Dere mezrasında yaşayan ve doğuştan yürüme engelli olan Nişo Teymur'un sıkıntılarını yerinde görmek amacıyla evini ziyaret etti. Yaptığı incelemeler sonucunda, evinin yıkılmak üzere olan çatısının önemli bir problem oluşturduğunu, özellikle kış ve ilkbahar aylarında suyun evin içine damlayarak aile bireylerinin yaşamını zorlaştırdığını fark eden Aydoğdu, dernek olarak bu sorunu çözmek için harekete geçti. Hayırseverlerin katkılarıyla evin çatısını yapmak için gerekli malzemeleri temin eden Aydoğdu, Nişo Teymur'un çatı sorununu giderdi.

Açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, "Nişo ablamızın en büyük hayali, evinin çatısının yapılmasıydı. Biz de bu hayali gerçeğe dönüştürerek, ona daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam sunmayı amaçladık. Her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.

Doğuştan yürüme engelli olan Nişo Teymur da, "Ben yıllardır tekerlekli sandalye ile yaşamaktayım ve köyümüzde kış ve ilkbahar aylarında evimin çatısının olmaması nedeniyle büyük bir korku yaşıyordum. Yağmur yağdığında, kar yağdığında evimin her yeri damlıyordu ve büyük bir tehlike altındaydım. Ancak Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu'nun desteğiyle en büyük hayalim gerçekleşti. Artık korku duymuyorum. Bu destek, hayatımı çok kolaylaştırdı. Kendilerine teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Hakkari, Başkale, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Nişo Teymur'a Çatı Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:16 Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
08:19 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
01:16 Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki
14:37 Özgür Özel’den ’’MİT’e Mansur Yavaş talimatı verildi’’ iddiası Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası
14:35 Enes Güran’dan duruşmaya damga vuran sözler: Amcam Salim Güran’dan şüphelendim Enes Güran'dan duruşmaya damga vuran sözler: Amcam Salim Güran'dan şüphelendim
14:19 Narin’in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım Narin'in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım
14:18 Yenidoğan skandalında hemşireler serbest kaldı Yenidoğan skandalında hemşireler serbest kaldı
14:12 Mourinho’ya İngiltere’den zehir zemberek sözler: Gürültü çıkaran boş bir kap Mourinho'ya İngiltere'den zehir zemberek sözler: Gürültü çıkaran boş bir kap
14:10 Özel’den Süleyman Soylu için olay sözler: Teşbihte hata olmaz, kendisi siyasi bukalemundur Özel'den Süleyman Soylu için olay sözler: Teşbihte hata olmaz, kendisi siyasi bukalemundur
14:07 Yunus Akgün yuvadan uçuyor Yunus Akgün yuvadan uçuyor
14:06 Mansur Yavaş’tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama Mansur Yavaş'tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama
13:54 Trump’ın Ukrayna savaşını sonlandırma planı ortaya çıktı Trump'ın Ukrayna savaşını sonlandırma planı ortaya çıktı
13:50 Trump’ın seçim zaferini ücretsiz turp ve ejder mevyesi dağıtarak kutladı Trump'ın seçim zaferini ücretsiz turp ve ejder mevyesi dağıtarak kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 10:34:48. #1.13#
SON DAKİKA: Engelli Nişo Teymur'a Çatı Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.