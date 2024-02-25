Engelli Oğluyla Yaşayan Aile, Yıkım Kararı Verilen Evlerini Nerede Kalacaklarını Sormaktadır

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BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde engelli oğluyla yaşayan Mehmet Çuhadar, depremde hasar alan evinin yanına yeni ev yapmaya çalıştığını ancak ruhsat alamadığı için inşaat halindeki ev için yıkım kararı verildiğini belirterek, "Yaptığımız evi de yarın yıkmaya gelecekler. Biz nerede kalacağız? Bu engelli çocuğumla nerede yaşayacağız? Bir çözüm bulunmasını rica ediyoruz. Engelli oğlum bize her gün soruyor engelinden müteakip 'Bizim evimizi yıkacaklar mı? Biz nerede yaşayacağız? Ben nerede kalacağım' diye. Çocuğumuza bir şey söyleyemiyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Sofular köyünde zihinsel ve fiziksel engelli oğlu ve eşi ile yaşayan Mehmet Çuhadar, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hasar alan ve oturulamayacak durumda olan evinden çıkarak bir süre ailesi ile karavanda yaşadı. Çuhadar, engelli oğluna daha temiz bir ortamda bakmak için hasarlı evinin yanına yeni bir ev yapmak istedi. Ruhsatlandırma sorunu yaşayan Çuhadar'ın inşaat halindeki evi için yıkım kararı verildi. Mağdur olduğunu ifade eden Çuhadar'ın inşaat halindeki evinin yarın yıkılacağını ifade ederek zor durumda olduğunu ve yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

Mehmet Çuhadar şunları dile getirdi:

"6 Şubat depremlerinde evim hasar gördü. Geldiler kontrolde az hasarlı olarak kayıtlara geçti. İtiraz ettim, gelip bakmadılar bile.Yüzde 96 engelli çocuğum var. Kendi imkanlarımda karavanda üstüne çadır çekerek orada yaşamak zorunda kaldım. Çocuğumun engelli olduğu için ihtiyaçlarını karşılayamadım. Buraya da kendi imkanlarımla ev yapmaya çalıştım. Gelip burada tutanak tutuldu. Yolumu da özel idare tarafından betonu falan dökülmüştü. Müracaat ettim. Ruhsatlandırmaya, kaymakamlığa dilekçe verdim. Dilekçeme cevap 3 ay sonra kendi evraklarımı imkanlarımla ben kendim müracaatımla aldım. Bana tebliğ de etmediler. Özel İdare 'bizim yetkimiz de değil' dediler. Ruhsatlandırma işlemlerim de aksadı. Zor durumdayız. Ruhsatlandırma için başvurdum. Yolun kadastro yolda gözükmesi gerekiyordu. Bunun cevabını da bana göndermediler. İnşaatımın ruhsatlandırılması için kadastrolu bir yolda gözükmesi için müracaat ettim cevap alamadım.

"ÇOCUĞUMUZA BİR ŞEY SÖYLEYEMİYORUZ"

Yaptığımız evi de yarın yıkmaya gelecekler. Biz nerede kalacağız? Bu engelli çocuğumla nerede yaşayacağız? Bir çözüm bulunmasını rica ediyoruz. Engelli oğlum bize her gün soruyor engelinden müteakip ' Bizim evimizi yıkacaklar mı? Biz nerede yaşayacağız? Ben nerede kalacağım? ' diye. Çocuğumuza bir şey söyleyemiyoruz."