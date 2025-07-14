Engelli Ramazan\'ın Azmi

Geçirdiği rahatsızlık sonucu bir ayağını kaybeden Ramazan Yıldırımer, her sabah engelli aracıyla Hamamyolu'na gelerek akşama kadar küçük tartıdan kazandığı parayla bütçesine katkı sağlıyor.

Eskişehir'de yaşayan 74 yaşındaki Ramazan Yıldırımer, geçirdiği kanser sonucunda bacağını kaybettikten sonra başladığı tartıcılık işini 18 yıldır sürdürüyor. Daha önce bir kamu kurumunda memur olarak çalışan ve emekli olduktan sonra hayat şartlarının zorlaşmasıyla tartıcılık yapmaya başlayan Yıldırımer, her sabah engelli aracına tartısını yükleyerek yaklaşık 5 kilometre yol kat ediyor. Ramazan Yıldırımer, "30 sene önce bacağımdaki tümör nedeniyle bacağımı kaybettim. Emekli oldum ama geçim zorlaştı. 18 yıldır sabah erkenden tartımı alıp Hamamyolu'na geliyorum. Hava kararana kadar burada duruyorum. Kim ne verirse kabul ediyorum. Genelde 3-5 lira veriyorlar, ona da şükrediyorum" dedi.

Eşiyle birlikte yaşadığını söyleyen Yıldırımer, emekli maaşının yetmediğini, bu nedenle sokakta çalışmaya devam ettiğini ifade etti. - ESKİŞEHİR