Engelli Vatandaşın Oturduğu Sokağa Sıcak Asfalt Döküldü - Son Dakika
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Yerel

Engelli Vatandaşın Oturduğu Sokağa Sıcak Asfalt Döküldü

Engelli Vatandaşın Oturduğu Sokağa Sıcak Asfalt Döküldü

Antalya'da engelli bir vatandaşın oturduğu sokağa sıcak asfalt dökülerek evine ulaşımı kolaylaştırıldı. Kepez Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma sayesinde engelli vatandaşın tekerlekli sandalye ile rahatça hareket etmesi sağlandı.

16.08.2024 13:50  Güncelleme: 14:03
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Antalya'da, engelli olan ve tekerlekli sandalye kullanan Güngör Aydın'ın oturduğu sokağa sıcak asfalt dökülüp evine ulaşımı kolaylaştırıldı.

Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde yaşayan engelli Güngör Aydın, evinin bulunduğu 7228 Sokak'ta yol zemininin asfaltsız olmasından dolayı tekerlekli sandalyesini kullanmada zorluk yaşıyordu. Güngör Aydın'ın yaşadığı bu zorluğu oğlu Kazım Aydın, Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nde karşılaştığı Başkan Mesut Kocagöz'e iletti. Aydın, annesinin tekerlekli sandalyesini rahat bir şekilde kullanabilmesi için evlerine ulaşımı sağlayan sokakta sıcak asfalt çalışması yapılması talebinde bulundu. Başkan Kocagöz'ün talimatıyla Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aydın ailesinin oturduğu 7228 Sokağa asfalt uygulaması yaptı.

Kazım Aydın, sıcak asfaltla kaplanan sokakta annesinin tekerlekli sandalyesini, engelsiz bir yolda, rahat bir şekilde kullanabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Asfalt talebinin hızlı bir şekilde karşılanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, sıcak asfalt hizmetiyle annesine tekerlekli sandalye ile sokakta rahatça gezebilme imkanı sunmasından dolayı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e teşekkür etti.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Vatandaşlarımızın mutlu olacağı, yaşamaktan keyif alacağı bir Kepez için çalıyoruz" dedi. Başkan Kocagöz, "Asfalt hizmetiyle bir evladı sevindirirken, tekerlekli sandalye kullanan bir anneye de engelsiz ulaşım imkanı sunduk. Yaptığımız bir hizmet sonrası vatandaşımızın yüzünün gülmesi, mutlu olması bizi daha çok çalışmaya, hizmet üretmeye teşvik ediyor. Özel dokunuşlarla hemşehrilerimizi mutlu etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Vatandaşın Oturduğu Sokağa Sıcak Asfalt Döküldü - Son Dakika

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