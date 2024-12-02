Engelli Zehra’nın Resimle Hayata Tutunuşu

Yerel

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan yürüme engelli Zehra Gelmez, resim yaparak hayata tutunuyor.

Ahlat ilçesine bağlı Otluyazı köyünde yaşayan 18 yaşındaki Zehra Gelmez, küçük yaşta yakalandığı kas güçsüzlüğü (Konjenital kas distrofisi) hastalığı nedeniyle yürüme kabiliyetini kaybederek yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürüyor. Zamanla nefes alma güçlüğü de çekmeye başlayan ve solunum cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren Zehra, resim sevgisiyle hayata tutunmaya çalışıyor. Kuru boya, akrilik ve kuru kalem çalışmalarıyla resimler yapan Zehra Gelmez, hayata olan bakış açısıyla takdir topluyor.

İlçe merkezinde görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Ercan Angay'ın desteğiyle sanat eseri resimler yapan Gelmez'in eserleri ilçe merkezinde açılan sergide sanatseverlerle buluştu. Zehra Gelmez'in annesi Nesihat Demir, engelli kızının resim yapma sevinciyle hayata tutunmaya çalıştığını ve kendilerinin de her zaman kızlarına destek olduklarını söyledi. Demir, "Kızım hastadır, 18 yaşındadır. Kendi yeteneğiyle resim yapıyor. Bu seneki resimleri çok güzel yaptı. Hocalar onun resimlerini çok beğendi ve sergi için resim istediler. O da resimler yaptı ve sergiye gönderdi. Kızım yürüme engellidir. Kemik erimesinden dolayı yürüme engelli olduğu için bizim desteğimizle ve hocaların desteğiyle resim yapıyor. Sağ olsunlar hocalarda yardımcı oldu, bizde yardımcı olduk ve kızım buna çok sevindi" dedi.

Engelli Zehra'ya resim yapma tekniklerinde destek olan görsel sanatlar öğretmeni Ercan Angay da, "Zehra kızımızın resme olan yeteneğini duyduktan sonra fırsat buldukça ziyaretine gelip ihtiyacı olan kalemdir, boyadır destek olmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir yeteneği var. Bu şekilde destek oluyoruz. Sanatın terapi gücüyle hayat bulan ve duyguların yansıtmanın en güzel yanı sanattır. Kızımızda bu sanatın terapi yönüyle hayata bağlanmaya çalışıyor, bizde elimizden geldiği kadar destek oluyoruz" diye konuştu. - BİTLİS