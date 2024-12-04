Bayburt İl Müftülüğünce Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi program gerçekleştirildi.
Programlar kapsamında Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezi ziyaret edildi. Ziyaretin ardından Bayburt Merkez Süleymaniye Camii'nde 'Cami Engelli Buluşması' düzenlendi. Programlara müftü yardımcıları Abdullah Aksoy, Nurettin Akgül, engelli koordinatörleri Mustafa Polat ve Şükran Yıldırım katıldı. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Engelliler Günü Bayburt'ta Kutlandı - Son Dakika
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