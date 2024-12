Engelliler Günü\'nde Renkli Etkinlik

Yerel

Eskişehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde, down sendromlu çocuklar ve aileleri ile birlikte etkinlik düzenledi.

Eskişehir'de çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza atan SkyRiders Motosiklet Kulübü üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde down sendromlu çocuklar ile bir araya geldi. Down sendromlu çocuklar ve aileleri için etkinlik renkli anlara sahne oldu. Down sendromlu çocuklar için çok sayıda balon ve oyuncak hazırlandı. Motosiklet kulübü üyeleri, down sendromlu çocukları motosikletle gezdirerek, unutulmaz bir gün yaşattı. - ESKİŞEHİR