Engelliler Günü Turnuvaları Elazığ\'da Yapıldı

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Elazığ'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel turnuvalar yapıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü masa tenisi ve dart turnuvaları düzenledi. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi ve dart turnuvası, özel bireylerin katılıyla gerçekleştirildi. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödüller takdim edildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, özel bireylerimizin sosyal hayata katılımını desteklemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Yakup Kılıç Spor Salonu'nda masa tenisi, Yaşayan Stadyum Dart Salonu'nda ise dart turnuvası düzenledik. Sporun birleştirici gücüyle, engelleri hep birlikte aşıyoruz. Etkinliklerimize katılan tüm sporcularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ