Engelliler Haftası Kortej Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Engelliler Haftası Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

Engelliler Haftası Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

16 Mayıs Engeliler Haftası kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katılan Vali Selçuk Aslan, engelli hizmetlerinde önemli mesafeler kat edildiğini belirtti ve daha fazla çalışma gerektiğini vurguladı.

10.05.2024 15:51  Güncelleme: 15:58
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16 Mayıs Engeliler Haftası düzenlenen kortej yürüyüşü ile kutlandı. Yürüyüşe katılan Vali Selçuk Aslan, engelli hizmetleri noktasında önemli mesafeler kat edildiğini işaret ederek "Yeter mi? Kesinlikle yetmez" dedi.

Düzce'de Vali Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, kurum müdürleri, STK temsilcileri, dernek başkanları, engelliler ve çok sayıda kişi kent merkezinde düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Düzce Belediyesi önünde başlayan yürüyüş Anıtpark meydanında son buldu.

Yürüyüş sonrası düzenlenen programda konuşan Vali Selçuk Aslan, herkesin birer engelli adayı olduğunu belirterek "Gerçekten sevmeyi öğrendiğimiz andan itibaren hiçbir şeyin bizler için zahmet olmayacağını idrak ederiz. Şu an aramızda bulunan evlatlarımızın yüzündeki bir tebessüm insanın onca sırtındaki yükü, üzerindeki derdi hafiflettiğini hep beraber görüyoruz. Çok bilindik bir söz var 'Hepimiz birer engelli adayıyız' Hepimizin kardeşi, hepimizin evladı, hepimizin anne babası her yaşta bu potansiyele sahip. Bunu görmek zorundayız, insan olarak görmek zorundayız. Kamu idareleri olarak görmek zorundayız, devlet olarak görmek zorundayız" ifadelerinde bulundu.

Vali Aslan, engeliler için yapılan çalışmalarda önemli bir mesafe kat edildiğini işaret ederek "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimizi yönetenlere şükranlarımı iletmek istiyorum. Mesleğe başladığımdan bugüne kadar gelen noktada baktığımızda engelli hizmetlerimiz noktasında fersah fersah yol aldık. Yeter mi? Kesinlikle yetmez. Daha almamız gereken yollar var ama şunu hep beraber biliyoruz ki daha önce şehirlerimizde birçok noktaya engelli evlatlarımız, engelli kardeşlerimiz, annelerimiz, babalarımız kendi başına ulaşamazdı. Şu an da şehirlerimizin mimarisinde ulaşılabilirliği çok daha efektif kıldık. Birçok sosyal hizmetler noktasında, eğitim hizmetleri noktasında birçok şey geliştirildi. Kesinlikle çok daha fazlasını yapmak gerektiğimizin altını çiziyor" dedi.

Konuşmaların ardından ise özel öğrencilerin hazırladığı müzikli gösteri herkes tarafından büyük beğeni aldı. Kutlamalar Düzce Güzel Sanatlar Lisesi resim sergisi ve konseri ile devam etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelliler Haftası Kortej Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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