Engelliler Haftasında Düzce Merkez Pazaryeri\'nde Farkındalık Etkinliği

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Düzce Merkez Pazaryeri, özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Engelliler Haftasında düzenlenen etkinlikte, özel eğitim öğrencileri tezgaha geçip satış yaptı, zabıta üniforması giyip denetim gerçekleştirdi.

Aziziye Mahallesi'nde bulunan Düzce Merkez Pazaryerinde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. 'Özel Pazaryeri' adıyla gerçekleştirilen etkinliğe Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu, Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu, Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu, Düzce Özel Eğitim Anaokulu, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Öğrencilere Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım da eşlik etti.

Ellerinde sosyal mesaj veren dövizler taşıyan özel eğitim öğrencileri, belediye bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde pazaryerinde farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında bazı özel eğitim öğrencileri pazarcı tezgahlarına geçip satış gerçekleştirirken, bazı öğrenciler ise zabıta üniforması giyerek denetim gerçekleştirdi.

Pazarcılar ve vatandaşların da katılım sağladığı ve eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. - DÜZCE