Engelliler İçin Erişilebilirlik Çağrısı - Son Dakika
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Engelliler İçin Erişilebilirlik Çağrısı

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Osmaniye'de 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü'nde engellilere özel erişimin artırılması istendi.

15.10.2024 14:14
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(OSMANİYE) - Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan psikolog Sena Somuncu ve öğretmen Emrah Enkür, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü'nde kamu binalarında engelliler için sağlanan erişebilirliğin özel sektörde de olması gerektiğine dikkat çekti. Enkür, kaldırımlarda engelliler için konulan sarı bantlara esnafın malzemelerini koyması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmet Müdürlüğü personeli psikolog Sena Somuncu ve öğretmen Emhar Enkür, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü'nde engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Psikolog Sena Somuncu, "Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde haziran ayındanberi görev yapmaktayım. Bu kurumda koruyucu aile bölümünde psikolog olarak görev yapıyorum. Kurumum engelli bireyler için her türlü erişebilirlik noktasında her şeye erişebilirlik anlamında her türlü kolaylığı sağlanmakta. Bu desteği sağlamasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Devletimizin göstermiş olduğu bu hassasiyete başka özel şirketlerde çalışan görme engelli bireylerimiz için bu erişebilirlik hizmetini sağlamsını bekliyoruz" diye konuştu.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde öğretmen olarak görev yapan Emrah Enkür ise şöyle konuştu:

"İl Müdürlüğü'nde göreve başladığım günden beri erişebilirlik konusunda ister fiziksel olsun ister dijital olsun yenilemeler, ilerlemeler oluyor. Bu ilerlemenin özel firmalarda, iş yerlerinde bizim bağımsız hareketimizi kolaylaştıracak şekilde gerçekleştirmesini talep ediyoruz. Kamu binaları genel olarak ister görme engelliler olsun diğer engelli grupları için olsun şuan erişebilir düzeyde. Bu hassasiyetin özel iş yerlerinde de olsun istiyoruz. İş yerlerinin dışında sokakta yürürken kaldırımlarda özellikle sarı bantların olduğu yerlerde park edilen araçlar oluyor, esnafın kendi dükkanında bulunan malzemeyi koyduğu durumlar oluyor. Biz onları fark edemeyip çarpabiliyoruz, bu konuda daha hassas olmalarını istiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Engelliler İçin Erişilebilirlik Çağrısı - Son Dakika

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