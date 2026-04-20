Engelliler İçin Farkındalık Kursları

(ARTVİN) - Ardanuç Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yürüttüğü çalışmalarla engelliler konusunda farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Dernek Başkanı Gönül İstanbullu, 2012'de kurulan derneğin engellilerin sosyal hayata katılımını artırmayı hedeflediğini belirterek, "Amacımız, engelli bireylerin evlerinden çıkarak sosyalleşmelerine imkan sağlamak. Kurslarımızda üretilen ürünlerin geliri tamamen kendilerine ait" dedi. Kurs eğitmeni Münever Aydın ise kursiyerlerin azmi ve başarısına dikkati çekerek, "Arkadaşlarımız son derece istekli. Anlattıklarımızın büyük kısmını kısa sürede öğreniyorlar. Fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini açıkça görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Engelli bireylerin yaşama dahil olmaları konusunda ülke genelinde sürdürülen çalışmaların yanı sıra kırsal bölgelerde de benzer çalışmalar devam ediyor. Artvin'in Ardanuç ilçesinde 2012'de kurulan Ardanuç Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de farkındalık yaratan faaliyetler yürüten sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor.

Ardanuç'ta engelli bireyler için açılan el sanatları kursları, katılımcıların hem becerilerini geliştiriyor hem de özgüven kazanmalarını sağlıyor. Dernekte usta öğretici olan Münever Aydın, kursiyerlerin yüksek motivasyonla kısa sürede önemli ilerleme kaydettiğini vurguladı. Aydın, şunları söyledi:

"Dernekte takı tasarımı, ahşap çalışması, ahşap boyama ve örgü gibi el sanatları üzerine kurslar veriyoruz. Katılımcılara el becerilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda çalışmalar yaptırıyorum. Arkadaşlarımız son derece istekli; anlattıklarımın neredeyse yüzde 90'ını öğreniyorlar. Örneğin, görme engelli Mükerrem abimiz kum boncuk dizebiliyor. Buradaki arkadaşlarımıza fırsat verilirse başarılı olacaklarına inanıyorum. Kursun açılmasına katkı sunan Milli Eğitim Müdürü'ne, Halk Eğitim Müdürü'ne, Engelliler Derneği yönetimine ve başkanına teşekkür ediyorum."

Bedensel engelli Mertcan Çiftçi de, "Ardanuç'ta 27 senedir bedensel engelli olarak yaşıyorum. Burasıyla iç içeyiz. Aktif olarak kurslara katılmaya çalışıyorum. Aynı zamanda dernekte arkadaşlarla sohbet ediyorum. Kurslar, yeteneklerimizi keşfetmemizi sağlıyor" dedi.

Görme engelli Mükerrem Çelik, takı yaptığını, engelli Nurşen Gültekin de yelek dokuduğunu ve takı yaptığı anlattı.

Ardanuç Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, açtığı kurslar ve yürüttüğü projelerle engelli bireylerin hem üretime katılmasını hem de sosyalleşmesini sağlıyor. Dernek Başkanı Gönül İstanbullu da şunları kaydetti:

"2012 yılında derneği kurduk ve hızlıca çalışmalara başladık. Daha çok el becerilerini ve özgüveni geliştirmeye yönelik projeler hazırlayarak kurslar açtık. İŞKUR, Ardanuç Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla kurslarımızı gerçekleştiriyoruz. Kurslarımız usta öğreticiler tarafından veriliyor, zaman zaman psikologlar da destek sağlıyor. Engelli arkadaşlarımız yeteneklerine göre kurslara katılıyor. Burada ürettikleri el sanatlarını satma hakkına sahipler ve elde edilen tüm gelir kendilerine aittir. Malzemeleri biz temin ediyoruz, kazanç ise engelli vatandaşlarımıza kalıyor."

Geçen yıl kurs malzemelerini kaymakamlık karşıladı, bu yıl ise hayırsever vatandaşlarımız destek oldu. Artvin, engelliler açısından erişilebilir bir coğrafyaya sahip, ilçe genelinde engelli vatandaşlarımız rahatlıkla dolaşabilir ve ihtiyaçlarını karşılayabilir. Derneğimiz, engelli bireylerin kolayca ulaşabileceği ve sosyalleşebileceği bir konumdadır. Zaman zaman geziler düzenliyor, malzeme desteği sağlıyoruz. Ayrıca zihinsel engelli bireyler için okuma-yazma kursları ve kitap okuma etkinlikleri de yapıyoruz. Amacımız, engelli bireylerin evlerinden çıkarak sosyalleşmelerine imkan sağlamaktır."