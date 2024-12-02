Engellilerden Trafik Denetimi

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Osmaniye'de 3 Aralık Engelliler Haftası nedeniyle trafik polisi elbisesi giyen engelli bireyler trafik denetimi yaptı.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde, engellilik konusunda farkındalık oluşturmak, engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve aktif katılımlarını sağlamak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi. Adnan Menderes Bulvarı ve Devlet Bahçeli Meydanı'nda oluşturulan noktalarda, polis ekiplerinin gözetimi altında polis elbisesi giydirilen engelli bireyler temsili trafik denetimi ve kontrolü yaptı. Durdurulan araçlardaki sürücüleri emniyet kemeri ve hız limiti gibi kurallara uymalarını konusunda uyaran engelli bireyler üzerinde trafik kuralları ile ilgili bilgiler bulunan broşürleri dağıttı.

Engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve aktif katılımlarını sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ile beraber, valiliğimizin giriş kapısı önünde ve Devlet Bahçeli Meydanında trafik uygulaması yaptık. Bu uygulamada, vatandaşlarımıza, emniyet kemerlerini takmalarını, hız limitlerine dikkat etmelerini ve cep telefonu ile konuşurken araç sürmemeleri gerektiğini belirttiler. Bundan dolayı Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde bizden hizmet alan engelli bireylerimizle beraber bugün bir uygulama yaptık" dedi. - OSMANİYE