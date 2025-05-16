Engellilere Temsili Askerlik Yemin Töreni - Son Dakika
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Engellilere Temsili Askerlik Yemin Töreni

Engellilere Temsili Askerlik Yemin Töreni

İstanbul Boğaz Komutanlığı'nda engellilere temsili askerlik yemin töreni düzenlendi.

16.05.2025 09:48
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İstanbul Boğaz Komutanlığı'nda, Engelliler Haftası çerçevesinde temsili askerlik görevini yerine getiren engelli bireyler için yemin töreni düzenlendi.

Anadolu Kavağında bulunan İstanbul Boğaz Komutanlığı'nda, Engelliler Haftası dahilinde temsili askerlik görevini yerine getiren engelli bireyler için yemin töreni düzenlendi. Törene, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay, Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Beykoz İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman, Beykoz İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak ve birçok davetli katıldı.

Bir günlük askerlik görevlerini tamamlayan engelli bireyler, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Törene ailelerde katılarak çocuklarının askerlik sevincine ortak oldu. Törende engelli bireylerin üniformalarını giyerek gerçekleştirdiği yemin etme anları katılımcılar tarafından ilgi ile izlenirken, aileler gurur dolu o anları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi. Yemin töreninin ardından askerlik görevini tamamlayan engelli bireyler, komutanlarının elinden terhis belgelerini aldılar. Öte yandan temsili askerlik görevini yerine getiren engelli birey Denizci Er Umut Büyükgümüş kürsüye çıkarak" Vasiyet Şiiri"ni okudu.

" Temsili askerlik uygulaması, asil Türk milletinin vatanına ve cumhuriyetine beslediği büyük sevginin bir göstergesidir."

Törende konuşan İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, " Temsili askerlik uygulaması, asil Türk milletinin vatanına ve cumhuriyetine beslediği büyük sevginin bir göstergesidir. Değerli evlatlarınızın askerlik vazifesini yerine getirmeleri yönüyle de dünyada ilk ve tek örnektir. İşte bugün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, memleketimizin dört bir köşesinde benzer program dahilinde askerlik çağındaki gönüllü evlatlarımız, askerlik hizmetini yerine getirmektedirler. Bu çerçevede, karşınızda bulunan yedi gencimiz de kutsal vatani görevleri olan askerlik hizmetini yerine getirmek için biraz sonra icra edecekleri askerlik yemini ile milletimizin onurlu evlatları arasında yerlerini alacaklardır" dedi

"Gösterdiğiniz gayret ve çalışmalarınız her türlü takdirin üzerindedir"

Temsili askerlik görevini yerine getiren bireylerin aileleri ile gurur duyduklarını söyleyen Tuğamiral Akarı, " Asker ocağına getirdiğiniz evlatlarınızın yetiştirilmesi ve askerliğe hazır edilmesi için gösterdiğiniz gayret ve çalışmalarınız her türlü takdirin üzerindedir. Ne mutlu sizlere ki yürekleri vatan, millet ve Atatürk sevgisiyle dolu olan gençlerimizi bugün Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiniz. Biraz sonra askerlik yemini edecek olan sevgili askerlerimiz, bugün hatırası hayatınız boyunca hatıralarınızdan ve yüreğinizden çıkmayacak şerefli bir gündür. Sizler, bu ocakta mukaddes bayrağımızın üzerindeki silahı tutarak ve omuz omuza vererek askerlik görevini ifa edeceksiniz. Hiçbir güçlüğün size mani olmayacağını bugün gördük. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bundan sonra da komutanlığımızın ve gönlümüzün kapıları sizler için daima açık olacaktır. Askerlik yeriniz asil milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize, değerli ailelerimize ve sizlere hayırlı ve uğurlu olsun. Hepinize hayırlı tezkereler diliyorum" şeklinde konuştu.

Engelli birey Kudret Taha Topal'ın babası Hamza Topal, "Çok büyük bir gurur Allah herkese nasip etsin. Tabii ki bizim özel çocuklarımız olduğu için bunlar için çok değişik bir ortam. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah askerimizi başımızdan eksik etmesin. Allah güç, kuvvet versin onlara. Bize böyle bir fırsatı sağladılar, en büyük iyilik bize budur" sözlerini kullandı.

Bir diğer aile ferdi Şengül İzancı ise, "Oğlum down sendromlu, 23 yaşında, kalp hastası. Çok şükür bugünleri gördük. Oğlumun mutluluğunu bize yaşatan, vesile olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz, hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engellilere Temsili Askerlik Yemin Töreni - Son Dakika

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