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Engellileri yalnız bırakmadılar - Son Dakika

Engellileri yalnız bırakmadılar

03.12.2021 15:04
Engellileri yalnız bırakmadılar

Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) Yönetim Kurulu Başkanı Gamze İspirli ve yönetim kurulu üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünden eğitim alan engellileri ziyaret etti.

Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) Yönetim Kurulu Başkanı Gamze İspirli ve yönetim kurulu üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünden eğitim alan engellileri ziyaret etti. Dernek yönetimi, Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Serpil Keser'den kurum çalışmalarıyla ilgili bilgi aldılar.

2019 yılında faaliyetlerine başlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezinden 50 engelli hizmet alıyor. El sanatları, okuma yazma, bilgisayar kurslarının yanında, fizik tedavi bölümü ve kuaför gibi bölümlerin yer aldığı merkez çalışmalarıyla göz dolduruyor.

Kadın ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Serpil Keser, merkezden engelliler ve ev hanımlarının hizmet aldığını belirterek, engelli ve sağlıklı bireylerin bir arada olduğu bir merkezde empati yeteneğinin ve dayanışma duygusunun geliştiğini söyledi.

Kadın ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Keser, "Merkezimiz 2019 yılında açıldı, erişilebilirlik konusundaki kriterleri yerine getirdiğimiz için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden erişilebilirlik konusunda belge aldık. Merkezimiz hem kadınlara hem engellilere hizmet veriyor. 50 engelli vatandaşımız kurumumuzdan hizmet alıyor. El sanatları kursu, okuma yazma kursu, bilgisayar eğitimi, gibi eğitimler veriyoruz. Fizyoterapistler merkezimize geliyor, engellilerimize fizik tedavi hizmeti veriyoruz. Kuaförlük kursu gibi birçok alanda engellilerimize ve kadınlara hizmet veriyoruz. Buradan hem kadınlar sanatsal faaliyetlere katılarak yararlanabiliyor, hem de engelliler sosyalleşme mekanı buluyor. Kurslara katılan kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor" dedi.

Engelleri sanatla aşıyorlar

Merkezden hizmet alan 23 yaşındaki görme engelli Tansu Çiller Kara ise filografi kursunda çok farklı ürünler ürettiklerini belirterek, kurslarla sosyalleşme imkanı bulduklarını ifade etti.

En büyük hayalinin Kuranı Kerimi kendisi gibi görme engellilere öğretmek olduğunu belirten Kara, "Bu merkezimizin açılmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen ve ekibine çok teşekkür ederim. Burada günlerimiz çok eğlenceli geçiyor. Hem el sanatları ürünler yapıyoruz, hemde sosyalleşme imkanı buluyoruz. En Büyük hayalim Kuranı Kerimi görme engellilere öğretebilmek ve Kuranı Kerim Öğretmeni olmak" dedi.

ERMED Başkanı Gamze İspirli ise engellilerin, engellerini sanatla aştığı bir merkezin başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, engellilerin başarı öykülerini anlatan haberlerin farkındalık oluşturmak açısından önemli olduğunu kaydetti.

Medyanın sosyal hizmet alanındaki önemine değinen İspirli, "Dezavantajlı kesimlerin hizmet aldığı kurumlardaki başarı hikayelerinin haberleştirilmesi ve bu alanda farkındalık oluşturulması çok önemli. Sanatla tüm engellerin aşıldığına bu merkezimizle birkez daha tanık olabildik. Sağlıklı bireylerle engelli bireylerin aynı ortamda olması dayanışma ve empati açısından çok önemli. Yeni Medya Derneği olarak engelliler konusundaki farkındalık çalışmalarımız devam edecek. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Serpil Keser Hanıma öz verili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Ziyarete, ERMED Yönetim Kurulu Üyeleri Gülcan Nazlı, Mahir İnanç, Avukat Abdulbaki Temel ve Cemil Sarıtaş katıldı. - ERZURUM

Engellileri yalnız bırakmadılar
Engellileri yalnız bırakmadılar
Engellileri yalnız bırakmadılar
Engellileri yalnız bırakmadılar

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, Engelli, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engellileri yalnız bırakmadılar - Son Dakika


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