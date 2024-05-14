Engellilerin yerine kendilerini koyarak parkuru tamamlamaya çalıştılar - Son Dakika
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Engellilerin yerine kendilerini koyarak parkuru tamamlamaya çalıştılar

Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde çalışan sağlık çalışanları, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle engelli bireyleri anlamak ve onlara daha iyi yardımcı olmak için hazırlanan parkuru tamamlamaya çalıştı. Etkinlik sayesinde, çalışanlar engellilerin çektiği zorlukları daha iyi anlama fırsatı buldu. Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, etkinlikle ilgili olarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla verdikleri hizmetleri anlattı. Ayrıca sağlık turizmi hakkında da bilgi veren Tünerir, Eskişehir'in engellilere yönelik kolaylıklarından dolayı tercih edildiğini belirtti.

14.05.2024 22:36
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Engellilerinin yerine kendilerini koyarak parkuru tamamlamaya çalıştılar

Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir:

"Fizyomer Terapia olarak 24 yıldır engelli bireylerimize hizmet vermekteyiz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde çalışan sağlık çalışanları, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle engelli bireyleri anlamak ve onlara daha iyi yardımcı olmak için hazırlanan parkuru tamamlamaya çalıştı.

Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Tıp Merkezi'nde çalışan sağlık görevlileri, engelli bireylerin çektiği zorlukları daha iyi anlamak ve anlatmak için hazırlanan parkuru, tekerlekli sandalye, koltuk değneği gibi engelli bireylerin kullandığı yardımcı elemanlarla tamamlamaya çalıştı. Düzenlenen etkinlik sayesinde, çalışanlar tedavi ettikleri ve günlük hayatta karşılaştıkları engellilerin çektiği zorlukları daha iyi anlama fırsatı buldu. Parkurda engelli olmamalarına rağmen çok zorlanan görevlilerin, hastalarıyla empati kurma fırsatı yakalamalarından ötürü mutlu oldukları görüldü.

"Onların neler, hissettiğini anlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik"

Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, etkinlik ve tıp merkezinde verilen hizmetler hakkında, "10-16 Mayıs Dünya Engelliler Farkındalık Haftası. Fizyomer Terapia olarak 24 yıldır engelli bireylerimize hizmet vermekteyiz. Personelimizin de bu hafta içerisinde engelli hastalarımızın yerine kendilerini koyup onların neler hissettiğini anlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Engellilerimizin çektiği zorlukları kolaylaştırmak için personelimize çeşitli eğitimler vermekteyiz. Bu hafta nedeniyle de böyle bir etkinlik düzenledik. Bahsettiğiniz gibi çoğu hastamız engelli durumda, biz onların engellerini ortadan kaldırmak için fizik tedavi ve rehabilitasyon branşının tüm hizmetlerini onlara sunarak cihaz yönünden, tedavi yönünden ve diğer sosyal psikolojik yönden kendilerini destekleyerek yardımcı oluyoruz. Engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak amacıyla, tedaviye gidiş gelişlerini kolaylaştırmak amacıyla Engelli Servis Araçlarımızla onları tedaviye getiriyoruz, götürüyoruz. Diğer zamanlarda da engelli araçlarımızla sosyal aktiviteler düzenliyoruz, park gezileri, hayvanat bahçesi gezileri yapıyoruz. Yine engelli hastalarımızın ailelerine de yaşlı bakımı ve engelli bakımı konusunda bu hafta etkinliklerimiz içinde seminerler veriyoruz. Ayrıca engelli derneklerimizle de irtibat halindeyiz. Onların da her türlü ihtiyaçlarını, tedavi amaçlı ihtiyaçlarını burada karşılıyoruz. Onlara destek olmak en büyük amacımız" dedi.

"Eskişehir'imizi bu yönden çok beğeniyorlar"

Uzm. Dr. Türkan Tünerir, sağlık turizmi hakkında da şöyle devam etti;

"Biz tüm Türkiye'den engelli bireylere hizmet verdiğimiz gibi yurt dışından da gelen engelli bireylere hizmet vermekteyiz. Onları havaalanından engelli araçlarımızla karşılayarak Eskişehir'e getirerek, tedavilerini düzenlemekte ve tedavi bitimlerinde de yine havaalanına engeli araçlarımızla götürmekteyiz. Eskişehir biliyorsunuz engelliler için çok yaşanası bir kent, ideal bir kent. Onlar da Eskişehir'imizi bu yönden çok beğeniyorlar. Engellilere tanınmış olan kolaylıklardan yararlanıyorlar ve mutlu bir şekilde ülkelerine dönüyorlar."

"Engel kalbimizde, vücutta değil"

Düzenlen parkur hakkında bilgi veren Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Başhemşiresi Selma Taneri, "10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında engelli bireylerimizi daha iyi anlamak, empati kurabilmek için bir etkinlik hazırladık. Parkurda sağlık personelimiz engelli bireylerle empati kurdu. Buradaki amacımız da engel kalbimizde, vücutta değil. Kalben baktığımızda nasıl yardımcı olabiliriz?" ifadelerini kulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engellilerin yerine kendilerini koyarak parkuru tamamlamaya çalıştılar - Son Dakika

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