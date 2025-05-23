Engelsiz Mutfak Yarışması'nda Şefler Hünerlerini Sergiledi

Türkiye'nin en özel gastronomi yarışması

Engelsiz şefler, hünerlerini sergiledi

BURSA - Bursa'da düzenlenen 'Engelsiz Mutfak Gastronomi Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu. Engelsiz şefler kıyasıya yarışırken, gönüllerince de aileleriyle eğlenme fırsatı buldu.

Bursa'da düzenlenen 3. Geleneksel Engelsiz Mutfak Gastronomi Yarışması ve Pikniği, Cumalıkızık Orman Parkı'nda yapıldı. Türkiye'de özel ihtiyaç sahibi bireylerin mücadele ettiği ilk ve tek gastronomi yarışmasına, 120 yarışmacı katıldı. Ailelerinde katıldığı organizasyonda, atım atacak yer kalmadı. Çocuklar hem yarışırken, hem de öğrenme ve eğlenme fırsatı buldu. Piknik, mini konser, çeşitli aktiviteler ile devam eden etkinlikte, özel ihtiyaç sahibi bireyler ve yakınları doyasıya eğlendi.

HasTavuk Kurumsal İletişim ve Halka İlişkiler Müdürü Bircan Özkan, "Bu festival çerçevesinde engelli insanları halka katılımı, sosyalleşmesini arttırmak amacıyla düzenleniyor. Bu festival içerisinde gastronomi ve yemek yarışmasıları gerçekleştirilmekte. Bizde HasTavuk olarak bu prejenin bir parçası olmaktan çok mutkuyuz" dedi.

Engelsiz şefleri yalnız bırakmayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizim yönetim anlayışımızda 'engel' kavramına yer yok. Bizim için çok özel bireyler olan kardeşlerimizin önündeki tüm engelleri yıkıyoruz. Kardeşlerimiz yeter ki hayal etsin, azim etsin biz her zaman onların yanındayız. Bu etkinlik sadece bir piknik veya eğlence değil. Burada, yıllardır süren emeğin ve inancın bir meyvesini paylaşıyoruz. Engelsiz Yaşam Okulumuzda 12 farklı branşta bin 50 kardeşimiz eğitim alıyor. Her çocuğumuzun içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Bugün burada onların yeteneklerine tanık olmak, bizim için büyük bir gurur" diye konuştu.