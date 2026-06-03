Engelsiz Sanatla Buluşma

Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi, düzenlediği "Engelsiz Sanat Atölyesi" ile özel bireyleri sanatın birleştirici çatısı altında bir araya getirdi. Gönüllü gençler ve merkez personeliyle birlikte seramik objeleri boyayan katılımcılar, hayal güçlerini rengarenk eserlere dönüştürdü.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi, engelsiz bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Merkez, son olarak gerçekleştirdiği "Engelsiz Sanat Atölyesi" etkinliğiyle katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Etkinlik kapsamında bir araya gelen engelli bireyler, gönüllü gençler ve gençlik merkezi liderleriyle birlikte seramik obje boyama çalışması gerçekleştirdi. Renklerin ve hayal gücünün buluştuğu atölyede katılımcılar, kendilerine verilen farklı seramik objeleri kendi zevklerine göre tasarladı. Keyifli anların yaşandığı çalışmada, birbirinden renkli ve özgün eserler ortaya çıktı.

Renkli görüntülere sahne olan seramik obje atölyesi, çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu. - MUĞLA