Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencileri Şehitliği Ziyaret Etti

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Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri Şehitler Haftası dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel ihtiyaçlı öğrenciler, 14-20 Nisan tarihleri arasında anılan Şehitler Haftası dolayısıyla şehitliği ziyaret etti; okunan Kuran-ı Kerim'i dinleyip dualar ederek şehitlerin kabrine çiçek bıraktı.

" Bayram Taşkın'a hayalimi gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum"

Şehitlik ziyaretinde kabirlerin başında dualar ederek duygusal anlar yaşayan özel öğrenci velilerinden Fethullah Özbağ'ın annesi Fadime Özbağ, "Bu etkinliği düzenledikleri için başkanımızdan Allah razı olsun. Çok memnun etti bizi. Biz engelli anneleri olarak böyle şeylerden çok memnun oluyoruz" dedi. Özel öğrencilerden Taha Yasin Ilkın, "Buraya geliyoruz, duygulanıyoruz. Her geldiğimde dua ediyorum. Kabirlerin temizliklerini yapıyorum. Ailelerle dertleşiyoruz. Hayalim vardı. Belediye başkanımız Bayram Taşkın'a bu hayalimi gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Özel öğrenci Muhammet Kayhan ise, "Ben hep buraya gelmek istemiştim. Bizi koruyan kollayan güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ederiz. Beni getirdikleri için başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullanırken özel öğrenci velisi Tülay Ersekmen ise, "Rabbim bütün şehitlerimizin ailelerine sabırlar ihsan eylesin. Hepsinin mekanı cennet olsun. İlk defa geliyoruz biz. Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın'a çok teşekkür ederim böyle bir şeyi düşündüğü için; bizleri buraya getirdiği için" diye konuştu. - MALATYA