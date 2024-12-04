Engelsiz Yaşam Okulu Öğrencileri Konser Verdi - Son Dakika
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Engelsiz Yaşam Okulu Öğrencileri Konser Verdi

Engelsiz Yaşam Okulu Öğrencileri Konser Verdi

Yıldırım Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Okulu öğrencileri, Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen etkinlikte konser vererek sanatseverlerden büyük alkış aldı. Programda, ritim grubu gösterisi ve halk oyunları gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

04.12.2024 13:16  Güncelleme: 13:18
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Yıldırım Belediyesi engelsiz yaşam okulunda eğitim gören öğrenciler tarafından verilen konser, sanatseverlerden büyük alkış topladı.

İnsan odaklı çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, Dünya Engelliler Günü'nde özel bir programa imza attı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen organizasyona Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demirci, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Oktay Yılmaz ve protokolün fuaye alanında açılan sergileri gezmesiyle başlayan program Engelsiz Yaşam Okulu öğrencilerinin ritim grubu gösterisi, halk oyunları ve otizm korosu ile devam etti. Programda hünerlerini sergileyen Yıldırım'ın özel bireyleri çaldıkları şarkılarla ver sergiledikleri gösterilerle izleyenleri doyasıya eğlendirdi. Aysun Taşçeşme konseri ile taçlanan program Yıldırımlı vatandaşlardan tam not aldı.

"7 bin 500 özel evladımızın hayatına dokunduk"

Yapılan her işin, üretilen her hizmetin ancak insanla buluşunca değer kazanacağını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, " Şeyh Edebali'nin, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünü şiar edinerek yaptığımız her işte merkeze önce insanı koyuyoruz. İlçemize kazandırdığımız yolların, binaların, kütüphanelerin, kültür merkezlerinin, spor tesislerinin, parkların tek gayesi insanımıza daha kaliteli yaşam alanları sunmaktır. İnsana dokunan projeler içinde bizim için en değerli olanlar; 'özel çocuklarımız ve kardeşlerimiz' için yaptığımız çalışmalardır. Özel durumu bulunan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak ve onları sosyal yaşamın içinde tutacak projelere öncelik veriyoruz" dedi.

Engelsiz Yaşam Okulu'nda, 13 farklı branşta ihtiyaç sahibi bireylere eğitim verdiklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, "Burada verdiğimiz eğitimler ile özel çocuklarımızın sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimlerine katkı sunuyoruz. Ayrıca merkezde verdiğimiz eğitimler ile çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarıyoruz. 5 yılda 7 bin 500 ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı evladımızın yaşamına dokunduk. Engelsiz Yaşam Okulu'nda aldığı eğitimlerin ardından güzel sanatlar lisesine, konservatuara ve üniversitelere giden özel evlatlarımız var. Her biri ile gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Engelsiz Yıldırım vizyonuyla, ihtiyaç sahibi bireylerin hayatını kolaylaştırmaya ve onları hayatın içinde tutmaya gayret gösterdiklerini kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak, 'Engelsiz Yaşam Okulu', 'Engelsiz Ulaşım Hizmeti', 'Engelli Araçları Onarım ve Bakım Hizmeti', 'Destekli İstihdam Projesi', 'Temel Spor Eğitimi' gibi projelerimiz ile yaşamın her alanında engelsiz bir Yıldırım inşa etmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde 2020 yılından bu yana ihtiyaç sahibi çocuklarımıza spor eğitimi veriyoruz. Verdiğimiz eğitimlerle bin 700 ihtiyaç sahibi olan bireye ve ailesine eğitim verdik. Kompleksin hemen yanında inşa ettiğimiz Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bursa'nın en büyük merkezi olacak kompleksi bu yıl tamamlayarak Bursa'mıza kazandıracağız. 5 bin metrekare kapalı, 5 bin metrekare açık alandan oluşan kompleks özel kardeşlerimizin ve ailelerimizin yaşamı kolaylaştıracak önemli bir merkez olacak. Yıldırım İstihdam Merkezi vasıtasıyla binlerce kardeşimizi işe yerleştirdik. Yine engelli araçlarının bakımı ve tamiri noktasında ücretsiz hizmet veriyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak engelsiz Yıldırım olma yolunda üstümüze düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir 'Yıldırım' inşa etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" sözlerini kullandı.

Yıldırım Belediyesi'nin ve Başkan Oktay Yılmaz'ın toplumun tüm kesimlerini kucaklayan hizmetler ürettiğini belirten Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, "Kentsel dönüşüm, ulaşım ağı, sosyal donatı alanları gibi yapısal projelerin yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetlerle ilçemizin marka değeri arttırılıyor. Yıldırım'ın çehresini değiştirmek için büyük bir özveriyle çalışan Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelsiz Yaşam Okulu Öğrencileri Konser Verdi - Son Dakika

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