Engelsiz yürekler bu seminerde tüm haklarını öğrendi - Son Dakika
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Engelsiz yürekler bu seminerde tüm haklarını öğrendi

Engelsiz yürekler bu seminerde tüm haklarını öğrendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Geyve SGM'de düzenlediği "Yasal Haklar" seminerinde Sakarya'da yaşayan engelsiz yürekler yasal haklarını, ayrıcalıklarını ve hayatlarını kolaylaştıracak adımları uzman sosyologdan öğrendi.

12.12.2024 17:07  Güncelleme: 17:08
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Geyve SGM'de düzenlediği "Yasal Haklar" seminerinde Sakarya'da yaşayan engelsiz yürekler yasal haklarını, ayrıcalıklarını ve hayatlarını kolaylaştıracak adımları uzman sosyologdan öğrendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve ailelerini bilinçlendirmek amacıyla düzenlediği programlara bir yenisini daha ekledi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Geyve Sosyal Gelişim Merkezi'nde "Yasal Haklar" semineri düzenlendi. Bu seminer, yalnızca engelli bireylere ve ailelerine yönelik gerçekleştirildi ve konuşmacı olarak uzman sosyolog Rumeysa Zeynep Şehit katıldı. Şehit, programa katılan engelsiz yüreklere hayatın her alanında ihtiyaç duyacakları yasal öncelikleri, tüm yasal haklarını anlattı. Seminerde ayrıca engelliler için düzenlenen sağlık raporlarının hangi noktalarda ayrıcalık sağladığı, bu raporlarla birlikte edinilebilecek ayrıcalıklar ifade edildi. Uzman sosyolog sağlık raporları derecelerine göre verilen haklar, hizmetleri tek tek sıraladı ve örneklerle anlattı. Öte yandan, engelli aileleri için çocukların davranışlarında gözlemlenen farklılıklara karşı nasıl bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini ifade eden uzman sosyolog Şehit, ailelere detaylı bir rehberlik hizmeti sundu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelsiz yürekler bu seminerde tüm haklarını öğrendi - Son Dakika

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