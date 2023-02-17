Enkazdan çıkan depremzede: "Bir şehit geldi. Buralarda yok o şehit. Zemzem verdi. Kızımın başını okşadı."

Duygu dolu buluşmada sedyedeki anne ve kızı birbirlerinin elini hiç bırakmadı

Depremin ikinci günü kurtarılan Döne Balcı: "Kızımın üzerine gelen taşları üzerime yığdım"

Yakınları tarafından enkazdan çıkarılan Zeynep Erdoğdu: "Eşimi kaybettim o toprağın altında kaldı ben kurtuldum"

MANİSA - Asrın felaketinde enkaz altından kurtarılan yaralıların tedavileri Türkiye'nin farklı illerindeki hastanelerde devam ederken 13 yaralının tedavisinin devam ettiği Manisa Şehir Hastanesinde depremzedelerin anlattıkları tüyleri diken diken etti. Enkazdan kurtarılan anne ve kızın da buluşmasına sahne olan hastanedeki yaralarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Asrın felaketinden enkaz atından çıkarılarak kurtarılan depremzedeler yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Hayatlarında görmedikleri bir kabusu yaşadıklarını ve enkaz altında kaldıkları süre zarfında sürekli dua ettiklerini belirten depremzedelerden Döne Balcı isimli kadın enkaz altındayken bir şehidin kendisine zemzem suyu getirdiğini ve kızının başındaki kanamayı durdurarak bir saat sonra akrabalarının kendilerini kurtaracaklarını ve kurtarılmasının da aynı şekilde gerçekleştiğini söyledi. Enkazdan çıkarıldıktan 6 gün sonra Manisa Şehir Hastanesinde yeniden buluşan anne ve kızın buluşma anları ise duygu dolu anlara sahne oldu. 9 Şubat'ta Manisa Şehir Hastanesine getirilen 10 yaşındaki Melisa Balcı ve 12 Şubat'ta hastaneye sevki gerçekleştirilen Anne Döne Balcı 14 Şubat tarihinde enkazdan sonra ilk kez buluşarak hasret giderdi. Anne ve kızın tedavileri devam ediyor.

"Kızımın üzerindeki taşları kendi üzerime yığdım"

Depreme Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Güvenç köyündeki 2 katlı evinde yakalanan ve 10 yaşındaki kızı Melisa ve eşi Emrah'la birlikte enkaz altında kalan 44 yaşındaki Döne Balcı, "Ben 1,5 gün deprem sonrası kızımla beraber enkaz altında kaldık. Deprem başlayınca kızımı kaçırmaya çalıştım. İki duvarın arasında kaldım. Kızımın üzerine de kapı düştü. Kızımın üzerine gelen taşları üzerime yığdım. 'Kızım nasılsın, iyi misin?' dedim 'İyiyim anne. Kafam kanıyor' dedi" diyerek enkaz altındayken başlarından geçen ilginç olayı anlattı.

"Bir şehit bana zemzem suyu verdi"

Enkaz altındayken bir şehidin yanlarına geldiğini aktaran Balcı, "Bir şehit geldi. Buralarda yok o şehit. Zemzem verdi. Kızımın başını okşadı. 'Durdu kanaması' dedi. Sizi de bir saat sonra kurtaracaklar dedi. Bana su ve cennetten gül kokusu verdi. Bir ışık verdi. Dedi ki 'Gideceğim, söyleyeceğim herkese haber vereceğim. Seni kurtaracak akrabaların' Sağ olsun kardeşlerimiz ve askerlerimiz geldi. 1,5 gün sonra akrabalarımdan biri kurtardı beni. Buralara geldim. Ben doktorlarımdan memnunum çok şükür. Hepsinden çok memnunum. Allah hepsinden razı olsun. Hükümetimizden de bize yardım edenlerden de memnunum. Allah kimsenin başına vermesin. Kurda kuşa da vermesin."

"Sürekli dua ettim"

Depreme Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairesinde yakalanan ve yakınları tarafından 5. saatte enkazdan çıkarılan 63 yaşındaki Zeynep Erdoğdun, "Çok farklıydı deprem. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Pencereler patladı, duvarlar patladı 2 dakikada kapının önüne kadar gitmem mümkün değildi. Anında oldu. Beni çıkardıklarında binanın üstteki iki katı yoktu ben en üst gibi duruyordum. Belki de ondan kurtuldum, bilmiyorum. 3'üncü kattaydım. Eşimi kaybettim o toprağın altında kaldı ben kurtuldum. 5 saat sonra çıktım ben. Yatağın uç kısmında kalmıştım. Yatağın yanında koltuk vardı. Orda oturdum. Berjer koltuğun üstü yüksekti. O yüzden beton başıma gelmedi. Öleceksem öleyim Allah'ım bana acı çektirme, kurtaracaksan da kurtar diye dua ettim. Başka bir şey yapamadım." dedi.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka ise hastanede tedavi gören depremzedelerle ilgili şu bilgileri paylaştı: "6 Şubat tarihinde asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen depremde Manisa Şehir Hastanesi olarak ilk saatlerinden itibaren bölgeyle irtibat halindeydik. O gün sabah 08.00 gibi ilk ekibimiz yola çıktı. Şu ana kadar 22 hekim ve 35 hemşire ile teknisyen deprem bölgesinde çalışıyor. 9 Şubat tarihinden itibaren de hastanemize deprem bölgesinden depremzedeleri kabul etmeye başladık. Şu ana kadar 20 hastamız yatarak tedavi gördü. Bunlardan 7'si taburcu edildi. 13 hastamızın tedavisi devam ediyor. Bu 13 hastadan 6'sı çocuk hasta ve bunların 4 tanesi yoğun bakımda tedavi görüyor. Bu hastalarımızın sağlık durumları gayet iyi. Döne Hanımın da önce kızı gelmişti sonra Mersin Şehir Hastanesi ile temasa geçerek 14 Şubat'ta anne ve kızı buluşturduk. Anne ve kızının hastanemizde tedavilerine devam ediliyor. Deprem çok etkileyiciydi ekip olarak çok üzüldük daha sonra kurtarılanlarla birlikte buruk bir mutluluk yaşadık."

Manisa Şehir Hastanesinde tedavileri devam eden depremzedeler ise özel hastanelerde görmedikleri konforu ve ilgiyi Manisa Şehir Hastanesinde gördüklerini belirterek tüm sağlık personeline teşekkür etti.