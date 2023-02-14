Enkazdan çıkardığı 100 bin TL'lik altın ve parayı sahibine teslim etti - Son Dakika
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Enkazdan çıkardığı 100 bin TL'lik altın ve parayı sahibine teslim etti

14.02.2023 17:28

- Enkazdan çıkardığı 100 bin TL'lik altın ve parayı sahibine teslim etti Depremde çöken ağıldan bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti Afyonkarahisar'dan afet bölgesindeki kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaya giden AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları üyesi çöken...

- Enkazdan çıkardığı 100 bin TL'lik altın ve parayı sahibine teslim etti

Depremde çöken ağıldan bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti

ADIYAMAN - Afyonkarahisar'dan afet bölgesindeki kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaya giden AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları üyesi çöken ağılda içerisinde 20 adet ata lira altın ve 25 yarım altın ile bir miktar para olan çantayı enkazdan çıkararak sahibine teslim etti.

AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları üyesi Mustafa Akyıldız, deprem felaketinin ardından gönüllü olarak yardım ve kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Adıyaman'a gitti. Orada koordinasyon merkezi tarafından Ahmet Hoca köyüne yönlendirildi. Burada depremde göçen bir ağılda en kaz çalışması yapan Akyıldız, enkaz çalışmaları sırasında 40 adet keçiyi canlı olarak kurtarırken, enkazda altında kalan bir çanta para, 20 adet ata lira ve 25 adet çeyrek altını sahibi Hüseyin Yalçın'a elleriyle teslim etti.

Kaynak: İHA
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Karahisar, AK Parti, Gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Enkazdan çıkardığı 100 bin TL'lik altın ve parayı sahibine teslim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enkazdan çıkardığı 100 bin TL'lik altın ve parayı sahibine teslim etti - Son Dakika
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