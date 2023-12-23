 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ensar Vakfı Genel Başkanı ve Feyzullah Kıyıklık Atatürk Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ensar Vakfı Genel Başkanı ve Feyzullah Kıyıklık Atatürk Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti

Ensar Vakfı Genel Başkanı Dr. Şener Ağaç ile Önceki Dönem Ak Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti. Ziyarette, üniversitenin çalışmaları, eğitim ve araştırma programları ve topluma sağladığı katkılar konuşuldu.

Ensar Vakfı Genel Başkanı ve Feyzullah Kıyıklık Atatürk Üniversitesi Rektörü\'nü ziyaret etti
23.12.2023 - 13:00,  Güncelleme: 13:03
Abone Ol

Ensar Vakfı Genel Başkanı Dr. Şener Ağaç ile Önceki Dönem Ak Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Atatürk Üniversitesinin yapmış olduğu çalışmalar, mevcut eğitim ve araştırma programları ve bu programların toplum ve öğrenciler üzerindeki etkisi konuşuldu. Üniversite bünyesinde devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi paylaşımının yapıldığı ziyarette, hayata geçirilen çalışmaların topluma sağladığı katkılar üzerinde duruldu.

Atatürk Üniversitesinin kendi çalışmalarının yanında sivil toplum kuruluşları aracılığıyla da toplumla buluştuğunu ve iş birliği içerisinde çalışmalarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerin kültürel, manevi, sosyal ve sanatsal yönlerini geliştirecek ve güçlendirecek birçok programa ev sahipliği yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Misafirlerini Atatürk Üniversitesinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Rektör Çomaklı, konuklarına çalışma hayatlarında başarılar diledi.

Gerek tarihi ve kültürü gerekse manevi dokusu ile ülkemizin güzide şehirleri arasında yer alan Erzurum'da bulunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden konuklar ise üniversitede yapılan çalışmaların toplumsal refahı yükseltecek ve üniversiteye ivme kazandıracak nitelikte olduğuna vurgu yaparak, Rektör Çomaklı nezdinde emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.

Ziyaret, iyi niyet temennileriyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milletvekili, İstanbul, AK Parti, Etkinlikler, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ensar Vakfı Genel Başkanı ve Feyzullah Kıyıklık Atatürk Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti - Son Dakika


14:00
Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak
13:54
Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları
13:00
Bedava bardak için izdiham yarattılar Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46
Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
12:34
Zonguldak'a şehit ateşi düştü Zonguldak'a şehit ateşi düştü
12:32
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:27
Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
12:17
Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda

Son Dakika
14:00 Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak
13:54 Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları
13:00 Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46 Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
12:32 Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:27 Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
12:17 Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda
11:47 CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35 Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 14:13:55. #1.13#
SON DAKİKA: Ensar Vakfı Genel Başkanı ve Feyzullah Kıyıklık Atatürk Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement