Adana'da dolmuş şoförü, epilepsi krizi geçiren çocuğu güzergahında çıkarak hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da dolmuş şoförü, epilepsi krizi geçiren çocuğu güzergahında çıkarak hastaneye yetiştirdi

23.07.2022 10:13

Adana'da bir dolmuş şoförü, epilepsi krizi geçiren 12 yaşındaki çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra güzergahından çıkarak hastaneye yetiştirdi. Yaşananları anlatan şoför, "Allah bir daha yaşatmasın. Vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.

Adana'da 12 yaşındaki Tahir E., 21 Temmuz günü 01 M 1046 plakalı Denizli dolmuşuna bindi. Dolmuş, merkez Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'ne geldiği sırada Tahir E., epilepsi krizi geçirdi.

AMBULANSI BEKLEMEDİ

Bu sırada dolmuş şoförü Zeki Akarcalı hemen direksiyon başından inip küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Çocuğun durumunun daha da kötüleştiğini fark eden Akarcalı, ambulansı beklemeyerek güzergahından çıkıp, küçük çocuğu hastaneye yetiştirdi. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Bu anlar ise dolmuş içerisindeki kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kahraman şoför! Epilepsi krizi geçiren çocuğu, güzergahından çıkıp hastaneye yetiştirdi

"KİM OLSA AYNISINI YAPARDI"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan dolmuş şoförü Zeki Akarcalı, "Çocuğun ilk başta kalp krizi geçirdiğini sandım ama epilepsiymiş. O an görünce hemen ilk müdahaleyi yaptım sonra da hattan çıkıp hastaneye gittim. Allah bir daha yaşatmasın. Burada kim olsa aynısını yapardı. Vatandaşlık görevimi yaptım" diye konuştu.

Öte yandan Zeki Akarcalı, 2020 yılında da içerisinde 5 bin 40 lira olan cüzdanı sahibine teslim etmişti.

YORUMLAR
500
Adana'da kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen kapkaç zanlısı tutuklandı Adana'da kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen kapkaç zanlısı tutuklandı Kapkaç zanlısı tutuklandı Kapkaç zanlısı tutuklandı
Kaynak: İHA

Denizli, Seyhan, Adana, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da dolmuş şoförü, epilepsi krizi geçiren çocuğu güzergahında çıkarak hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:49 Songül Öden ölümden döndü! Dizi setinde kaza sahnesinde hava yastıkları patladı
12:29 Motorine 92 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor
12:26 "Dünyanın son evresi" olarak bilinen Yecüc ve Mecüc'ün günümüze çok yakın olduğu iddiası ürküttü
12:17 Bolu'da içme suyundan içen bir vatandaş, yaşamını yitirdi
12:16 Ünlü manken Evgeniya Lvovna'nın tanıttığı forma satışıyla rekor kırdı!
11:58 Keçileri otlatmak için çıkan 12 yaşındaki Muhammet, 50 metre kayalıkların altında ölü bulundu
11:54 860 volt elektrik sağlayabilen yılan balığı ve timsah karşı karşıya kaldı! Sonrası ise inanılmaz
11:57 Bursa'da kadın sürücü, tartıştığı 16 yaşındaki engelli genci darbetti
11:47 Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rasim Özdenören hayatını kaybetti
11:50 Motosikletli yunus timleri, yolda kalan hafif ticari aracın sürücüsünün yardımına koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 13:00:55. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da dolmuş şoförü, epilepsi krizi geçiren çocuğu güzergahında çıkarak hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement