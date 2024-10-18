ErasmusDays Erzurum'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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ErasmusDays Erzurum'da Coşkuyla Kutlandı

ErasmusDays Erzurum\'da Coşkuyla Kutlandı

Erzurum'da ErasmusDays etkinliği, yurt dışı projeleriyle katılanların deneyimlerini paylaştı.

18.10.2024 16:30
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14-19 Ekim 2024 tarihlerinde kutlanan ErasmusDays ülke genelinde olduğu gibi Erzurum'da da Valilik Sosyal Etüt ve Projeler Müdürlüğü koordinasyonunda büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

İl genelindeki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği programda, yurt dışı hareketlilik faaliyetlerine katılan öğrenci ve öğretmenlerin deneyimleri sunum eşliğinde paylaşıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür Yardımcısı İlhami Atasever, yürütülen geçmiş projeler hakkında bilgilendirme yaparak Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda 2025 yılı için bir yol haritası belirlediklerini açıkladı. Atasever, il genelindeki proje sayısının %100 arttırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Programda İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü Proje Uzmanı Fatih Bayrakçeken tarafından Erasmus+ tanıtımı yapılırken, Olur Şehir Abdulkadir Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Yılmaz Var, Hınıs Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ebru Yürekseven, Oltu Karabekir İlkokulu Müdürü Cemal Tanrıver ve Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Kurşun kendi projeleri üzerinden deneyim ve tecrübelerini paylaştı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ErasmusDays Erzurum'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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