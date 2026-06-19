Erbeyli Baskını'nın 107. Yılı Anıldı - Son Dakika
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Erbeyli Baskını'nın 107. Yılı Anıldı

Erbeyli Baskını\'nın 107. Yılı Anıldı
19.06.2026 11:41  Güncelleme: 11:43
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde 20-21 Haziran 1919'da Yunanlılar tarafından düzenlenen ikinci Erbeyli baskınının 107. Yılında anma etkinliği düzenlendi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 20- 21 Haziran 1919'da Yunanlılar tarafından düzenlenen ikinci Erbeyli baskınının 107. Yılında anma etkinliği düzenlendi.

Yunan kuvvetleri Erbeyli, İncirliova ve Germencik'te çok sayıda silahsız insanı öldürdü. Erbeyli baskının 107. yılında anma etkinliği yapıldı. Erbeyli baskınında şehit düşenlerin hatırasına yapılan Aydın-İzmir karayolu üzerindeki abidede düzenlenen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kuranı Kerim okunup şehitler için dua edildi.

Erbeyli Ortaokulu Sosyal Bilgileri Öğretmeni Hatice Ege, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Yunan Müfrezelerinin mevcutlarını ve karargahlarını tesbit eden Teğmen Kadri Bey, bunlar arasında baskına en elverişli yerin Erbeyli istasyonu olduğunu görmüş, hazırlıklara başlamıştır. 20-21 Haziran 1919 gecesi, bir ağır makineli tüfek ve yetmiş kişilik kuvvetle, Erbeyli İstasyonu yakınındaki, Yunan askerlerinin bulunduğu hangarlara hücum ederek, düşmanla şiddetli bir çatışmaya girmiştir. Üç saat devam eden çatışma sonunda, bizim 7 şehit ve birkaç yaralımıza karşılık Yunanlıların ölü ve yaralı sayısı 70-80 kişi kadardır. Bu baskının intikamını almak isteyen Yunanlılar aynı gün

Erbeyli ve civarında ele geçirdikleri 72 Türk vatandaşı ile Germencik ve İncirliova'da silahsız vatandaşımızı öç almak için öldürmüşlerdir. Ancak Incirliova halkının, düşmana karşı bu karşı koyma hareketleri işgal süresince de devam etmiştir. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak için Erbeyli köyü sınırları içerisinde İncir Araştırma Enstitüsünün karşısında yer alan Erbeyli Tren İstasyonu'nda, 367 parsel üzerinde mermerden bir anıt 21 Haziran 1919 gecesi Yunanlılar tarafından katledilen şehitlerimizin aziz hatıralarını ve baskını ölümsüzleştirmek amacıyla Erbeyli Köyünün köklü ailelerinden Sarı Hüseyin Ağa oğlu Ahmet Sarı söz konusu alanın 49 metrekarelik kısmına 1934 yılında Erbeyli Şehitler Anıtını yaptırmıştır" dedi.

Programa İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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