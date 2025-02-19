Ercan Deyirmenci Antalya Kent Konseyi Genel Sekreteri Oldu

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Antalya Kent Konseyi Genel Sekreterliğine Ercan Deyirmenci getirildi.

ASAT Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü yapan Ercan Deyirmenci, Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararıyla Antalya Kent Konseyi Genel Sekreteri olarak göreve başladı. Antalya Sanatçılar Derneği temsilcisi olarak uzun yıllardan beri Antalya Kent Konseyi'nde çalışmalarda bulunan Deyirmenci, halen Afet ve Kriz Yönetimi Çalışma Grubu'nda Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte.

Sosyal medya hesabından duyurdu

Göreve başlamasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Ercan Deyirmenci, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Muhittin Böcek'in önerisi ve Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulunun kararıyla Antalya Kent Konseyi Genel Sekreteri olarak göreve başladım. Bana güvenerek, bu onurlu görevi layık gören herkese teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA