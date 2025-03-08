Ercan Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü Kutladı

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları ziyaret ederek karanfil hediye etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, İYİ Parti, CHP ve AK Partili Meclis üyeleriyle birlikte kadınlara karanfil hediye etti. Kadın belediye çalışanlarına, çarşı esnafına ve alışveriş yapan kadınlara karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Ercan Özel, "Kadın yalnızca bir birey değildir. Bir toplumun temelidir. Aileyi bir arada tutan bağdır. Umutla büyüttüğü her çocuk yarınlara uzanan elidir. Onun varlığıyla hayat anlam bulur, sevgi çoğalır dünya ise güzelleşir" dedi.

'Kadınların değerini bilenlerdeniz'

Hazreti Muhammet'in "Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür" sözünü hatırlatan Başkan Ercan Özel, "Kadın hayatın ta kendisidir. İyileştirir, büyütür, üretir. Sevgisiyle dokunduğu her şeyi güzelleştirir. Fedakarlığıyla yolu aydınlatır. Emeğiyle mücadelesiyle geleceği inşa eder. Biz kadınların değerini bilenlerdeniz. Onların hayata kattığı anlamı yürekten hissedenlerdeniz. Biliriz ki bir toplumun gücü kadınların gücüyle ölçülür" şeklinde mesaj verdi. - BURSA