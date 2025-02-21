Erçek Gölü'nde Kış Balıkçılığı - Son Dakika
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Yerel

Erçek Gölü'nde Kış Balıkçılığı

Erçek Gölü'nde inci kefali avcılığı sürerken, denetimlerle popülasyon korunuyor.

21.02.2025 19:45
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Erçek Gölü'nde kış balıkçılığı devam ediyor

VAN - Dünyada sadece Van Gölü Havzası'nda yaşayan ve endemik bir tür olan inci kefali, Van Gölü'nün yanı sıra kış mevsiminde Erçek Gölü'nde de avlanmaya devam ediyor.

Van Gölü Havzası'nın en büyük ikinci gölü olan 112 km yüzey alanına sahip Erçek Gölü, 1984 yılına kadar balık barındırmıyordu. Ancak Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile üniversitenin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 1984-1992 yılları arasında Van Gölü'nden getirilen yavru inci kefali balıkları göle bırakıldı.

Bugün Erçek Gölü'nde yaklaşık 180 ton avlanabilir inci kefali stoku bulunuyor ve bu stok, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ticari amaçla kiraya veriliyor. Van Gölü'nde olduğu gibi Erçek Gölü'nde de genellikle kış aylarında balıkçılık yapılıyor. Gölde, üç adet ruhsatlı balıkçı teknesi faaliyet gösteriyor.

Öte yandan, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekipler, Erçek Gölü'nde avlanan inci kefali balıklarının boy ve ağırlık ölçümlerini gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde balıkların ortalama boyunun 25-26 cm, ağırlıklarının ise 150-160 gram olduğu belirlendi.

Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılık için av yasaklarına uyulması gerektiğini vurgularken, inci kefali popülasyonunun korunması için denetimlerin devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erçek Gölü'nde Kış Balıkçılığı - Son Dakika

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