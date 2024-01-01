Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, ilçedeki kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Kaymakam Karaloğlu, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Onur Akyüz ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ile trafik uygulamalarının yapıldığı noktalarda emniyet ve jandarma mensupları, itfaiye ile zabıta çalışanlarını ziyaret etti. Güvenlik güçleri ve zabıtaların yeni yılını tebrik eden Karaloğlu, baklava ikram ederek yeni yıllarını kutladı. Kaymakam Karaloğlu, "2024 yılana gireceğimiz bu saatte şehrimizin farklı noktalarında gerek emniyet birimlerimiz, gerek jandarma birimlerimiz görev yapıyor. Bugün burada insanlar yeni yılını kutlarken, siz de insanların, toplumun huzur ve sükünet içerisinde bu güzellikleri yaşayabilmesi için fedakarlık ederek gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. 2024 yılının Erciş'imize, Van'ımıza, memleketimize sağlıkla sıhhatle dolu bir yeni bir yıl olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaymakam Karaloğlu, yol üzerindeki taksi durağına da uğrayarak, taksicilerin yeni yılını kutladı. - VAN