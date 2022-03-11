Erciş'te 'giysi kumbarası' uygulaması - Son Dakika

Van'ın Erciş Belediyesi tarafından kullanılmayan giyeceklerin çöpe gitmeden geri dönüşüme kazandırılması için cadde ve sokaklarda kumbara uygulaması başlatıldı.

'Sıfır Atık' projesinin hayata geçirilmesiyle günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmasıyla çok sayıda malzeme çöpe gitmeden geri dönüşüme kazandırılıyor. Daha önce plastik, kağıt, metal gibi atıkların geri dönüşüme kazandırılması üzerine birçok projeyi hayata geçiren Erciş Belediyesi, bu defa farklı bir uygulama başlattı. Kullanılmayan ve atıl durumdaki tekstil, giysi, ayakkabı, çanta, kemer gibi malzemelerin çöp yerine geri dönüşüme kazandırılmasını hedefleyen Erciş Belediyesi, giysi kumbarası uygulamasını başlattı. Cadde ve sokaklara kumbara bırakan belediye görevlileri, atıl durumdaki giyecek malzemelerinin geri dönüşüme kazandırılmasını hedefliyor. - VAN