Erciş'te 'Kadınlar Günü' etkinliği - Son Dakika
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Erciş'te 'Kadınlar Günü' etkinliği

08.03.2022 21:39

Erciş'te 'Kadınlar Günü' etkinliğiVAN Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek hediye etti.

Erciş'te 'Kadınlar Günü' etkinliği

VAN Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek hediye etti.

İlçedeki toplum sağlığı merkezleri ile okulları ziyaret eden Mehmetbeyoğlu, buralardaki kadın çalışanlara çiçek takdim etti. Toplumun ve aile birliğinin en önemli yapı taşı kadınların her alanda önemli rol üstlendiğini belirten Mehmetbeyoğlu, "Bugün kadınlar sadece bir anne, bir eş olarak değil, iş hayatının ve toplumsal yaşamın en önemli figürü olmuştur. Toplumsal olarak kadınlarımız daima özverinin, sevginin kaynağı olmuş, tüm zorluklar karşısında fedakarlığını esirgememiş, hayatın geliştirilmesinde ve ekonomik alanda önemli rol üstlenmiştir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" dedi.

Erciş'te 'Kadınlar Günü' etkinliği
Erciş'te 'Kadınlar Günü' etkinliği
Erciş'te 'Kadınlar Günü' etkinliği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erciş'te 'Kadınlar Günü' etkinliği - Son Dakika


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