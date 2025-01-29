Erciş\'te Kan Bağışçılarına Ödül Töreni

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Van'ın Erciş ilçesinde en fazla kan bağışı yapan bağışçılara törenle plaket ve berat madalyası takdim edildi.

Erciş Kaymakamlığı'nda düzenlenen törende Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, ilçede en fazla kan bağışında bulunan 24 gönüllüye Kızılay tarafından verilen berat ve madalyaları takdim etti. Kaymakam Karaloğlu yaptığı konuşmada, "Kızılay'ın başarısında gönüllü bağışçıların rolü büyük. Gönüllü bağışçılar olmadan başarı elde edilmesi mümkün değildir. Çünkü bizim inancımız bir insanın hayatını kurtarmayı bütün insanlığın hayatını kurtarmakla eş değer görüyor. Kızılay'ın bağışçılarından topladığı kanlar gerekli araştırma işlemlerinden sonra üç kişinin hayatını kurtarabiliyor. Teknolojinin bu kadar gelişmesine rağmen hala yapılamayan tek ilaç kan. Kanın tek bir kaynağı var, o da insan. Kan acil bir ihtiyaç değil, sürekli ve devamlı bir ihtiyaçtır. Biz aracıyız, asıl işi yapan bağışçılarımızdır. Hepsi birer kahraman ve hayırseverdir" dedi.

Erciş Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen programa Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, Türk Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş, Kızılay gönüllüleri ve gönüllü bağışçılar katıldı. Türk Kızılay, 10 bağış yapana bronz madalya, 25 bağış yapana gümüş madalya, 35 bağış yapana altın madalya, 45 bağış yapana plaket takdim ediyor. - VAN