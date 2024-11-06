Erciyes Kayak Merkezi, ICAR'a Üye Olan Türkiye'deki İlk Kayak Merkezi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erciyes Kayak Merkezi, ICAR'a Üye Olan Türkiye'deki İlk Kayak Merkezi Oldu

Erciyes Kayak Merkezi, ICAR\'a Üye Olan Türkiye\'deki İlk Kayak Merkezi Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu (ICAR) üyeliğini kazandığını açıkladı. Bu üyelik, Erciyes'in güvenlik standartlarını uluslararası seviyeye taşıyacak ve kış sporları turizmine katkı sağlayacak.

06.11.2024 16:11  Güncelleme: 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu (ICAR) Kongresi'nde tüm üyelerin oyunu alarak oy birliği ile ICAR'a üye olan Türkiye'den ilk ve tek kayak merkezi olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin en büyük kayak merkezi ve Alpler modeli ile yönetilen ilk dağ yönetim şirketi olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu ICAR'a üye olan Türkiye'deki ilk ve tek kayak merkezi oldu. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ile Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek, üyelik sertifikasını Başkan Büyükkılıç'a takdim etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da hazır bulundu.

ICAR, 60 Farklı Ülkeden 141 Üye Kuruluşa Sahip

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, ICAR ile ilgili bilgiler vererek, "1948'de kurulan ve merkezi İsviçre'nin Kloten kentindeki 60 farklı ülkeden 141 üye kuruluşa sahip ICAR, dünya çapında dağ kurtarma faaliyetlerini geliştirmeyi hedefleyen köklü ve saygın bir organizasyon olarak biliniyor" dedi.

Başkan Büyükkılıç, tesisleri, kayak pistleri, yönetim anlayışı ve hizmet kalitesi ile daha önceden kalitesi tescillenen Erciyes Kayak Merkezi'nin, şimdi de dünya genelinde dağ güvenliği ve arama kurtarma faaliyetlerindeki becerisi ile ICAR'a üye olarak büyük bir başarı elde etmiş olduğunu vurguladı.

Bu üyelikle birlikte Erciyes Kayak Merkezi'nin güvenlik hizmetlerini uluslararası standartlara taşıyacağının altını çizen Büyükkılıç, "Yalnızca kayak severler için güvenli bir ortam sunmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgenin dağcılık ve kış sporları turizmi açısından cazibesini de arttırmayı hedefliyor. Ayrıca Erciyes, bu üyelik ile uluslararası dağ kurtarma ağının bir parçası haline geldi ve bu iş birliği sayesinde Türkiye'deki dağ güvenliği standartlarını uluslararası seviyeye taşıdı" diye konuştu.

Avrupalı Üyelere "Erciyes" Sunumu Yapıldı

Erciyes Kayak Merkezi, Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlenen Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu (ICAR) Kongresi'ne davet edildi. Erciyes Kayak Merkezi ile ilgili önemli bir sunum gerçekleştiren Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Erciyes'in kayak pistleri, güvenlik önlemleri ve arama kurtarma faaliyetleri hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi, bu üyeliğin Erciyes'in uluslararası arenada daha da güçlenmesine ve güvenlik hizmetlerinin dünya standartlarına uygun şekilde gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

ICAR Kongresi'nde, Erciyes Kayak Merkezi'nin pist güvenliği, teknolojik altyapısı ve arama kurtarma operasyonlarında uyguladığı yüksek standartları vurgulayan Akşehirlioğlu, Erciyes'in Türkiye'de kış sporları turizmine yaptığı katkılarla dikkat çektiğini, özellikle dağ güvenliği ve pist güvenliği alanında uluslararası düzeyde kabul gören uygulamalar geliştirdiklerini ifade etti.

Yapılan sunumun ardından Avrupalı üyelerin ve yönetim kurulunun değerlendirmesi neticesinde Erciyes, tüm üyelerin oyunu alarak oy birliği ile ICAR'a üye olan Türkiye'den ilk kayak merkezi oldu.

ICAR Yönetim Kurulu Başkanı Franz Staempfli üyelik sertifikasını Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu'na takdim etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Türkiye, Erciyes, kayseri, Turizm, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erciyes Kayak Merkezi, ICAR'a Üye Olan Türkiye'deki İlk Kayak Merkezi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:17 Tek cümlelik savunma yaptı İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
15:57 Katar’da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı
14:48 Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:18 Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump
23:11 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
23:04 Samsunspor mahkemeye gidiyor Samsunspor mahkemeye gidiyor
22:32 AK Partili Hüseyin Yayman’dan ’Remzi Kartal’ açıklaması: Akademisyen olarak oradaydım AK Partili Hüseyin Yayman'dan 'Remzi Kartal' açıklaması: Akademisyen olarak oradaydım
22:30 Ümit Özdağ: Ahmet Özer’in seçilmemesi için çalıştım Ümit Özdağ: Ahmet Özer'in seçilmemesi için çalıştım
22:26 Jose Mourinho PFDK’ya sevk edildi Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi
22:19 Deniz Akkaya, eski eşinin iddialarına yanıt verdi Deniz Akkaya, eski eşinin iddialarına yanıt verdi
22:17 Cimbom’a dev sponsor Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor Cimbom'a dev sponsor! Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 17:20:53. #1.12#
SON DAKİKA: Erciyes Kayak Merkezi, ICAR'a Üye Olan Türkiye'deki İlk Kayak Merkezi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.