Erciyes Kayak Merkezi'nde 250 Bin Turist - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi'nde 250 Bin Turist

Erciyes Kayak Merkezi\'nde 250 Bin Turist

Erciyes Kayak Merkezi, sömestirde 250 bin turisti ağırlayarak kış sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

20.01.2025 14:11
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, sömestirin ilk hafta sonunda 250 bin turist ağırladı.

En önemli kış sporları merkezlerinden olan Erciyes Kayak Mekrezi; sömestirde de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 112 kilometrelik pist uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun pistine sahip Erciyes; yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Geçtiğimiz cuma günü okulların sömestir tatiline girmesiyle hafta sonu 250 bin kişiyi ağırlayan Erciyes'te yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın tadını çıkardı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes Kayak Merkezi'nde 250 Bin Turist - Son Dakika

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