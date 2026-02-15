Erciyes'te rekor kırıldı, ziyaretçi sayısı 3 milyonu aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erciyes'te rekor kırıldı, ziyaretçi sayısı 3 milyonu aştı

Erciyes\'te rekor kırıldı, ziyaretçi sayısı 3 milyonu aştı
15.02.2026 15:33  Güncelleme: 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, düzenlenen Kış Spor Festivali'nde Erciyes Kayak Merkezi'ni 18 Aralık’tan itibaren 3 milyon ziyaretçinin ziyaret ettiğini açıkladı. Festival, çeşitli spor etkinlikleri ve eğlencelerle dolu geçti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Kış Spor Festivali'nde yaptığı açıklamada, 18 Aralık'tan bu yana Erciyes'e ziyaretçi sayısının 3 milyonu geçtiğini açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlediği Kış Spor Festivali; iki gün boyunca spor, eğlence ve rekabet dolu anlara sahne oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış turizminin amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirdiği Kış Spor Festivali ile şehre bir kez daha hareket ve heyecan kattı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde hayata geçirilen vizyoner yatırımlar ve master plan istikametinde dünya standartlarına kavuşan Erciyes, 14-15 Şubat tarihlerinde spor ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen şenliğin ilk gününde Erciyes Dağı'nın karlı zirvesinde adeta büyük bir coşku ve heyecan yaşandı. Ritim gösterileriyle tempo tutuldu, Spor A.Ş. organizasyon ekibinin sahne performanslarıyla enerji yükseldi. Dünyanın en büyük voleybol topuyla yapılan dev maç, katılımcılara hem eğlenceli hem de unutulmaz anlar yaşattı. Karda yakartop, slackline, lazer run, balon futbolu, çuval yarışı, halat çekme, kar voleybolu, lastik yuvarlama yarışı, snowball (kar topu) yarışı ve labirent oryantiring parkuru gibi birbirinden renkli etkinlikler festival alanını adeta açık hava spor parkına dönüştürdü. Güneş battıktan sonra ise tempo düşmedi. Erciyes Kayak Okulu öğrencilerinin gerçekleştirdiği gece kayağı gösterisi, ışıklar altında görsel bir şölen sundu. Genç sporcuların pistlerdeki performansı, Erciyes'in uluslararası standartlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Festivalin ikinci gününde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç etkinlik alanını ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Ailelerle sohbet eden, çocuklarla yakından ilgilenen ve genç sporcuları tebrik eden Başkan Büyükkılıç, Erciyes'in Kayseri'nin vizyon projelerinden biri olduğunu vurguladı.

Ziyaretçi sayısı 3 milyonu aştı

Başkan Büyükkılıç, festival alanında yaptığı konuşmada, bu yıl da bereketli kar yağışıyla birlikte Erciyes'te yoğun bir hareketlilik yaşandığını belirterek, 18 Aralık'tan bu yana ziyaretçi sayısının 3 milyonu aştığını açıkladı. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından misafirleri ağırladıklarını ifade eden Büyükkılıç; Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Gaziantep, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 81 ilin tamamına yakın şehirden ve yurt dışından gelen ziyaretçilere teşekkür etti. Erciyes'in haşmeti ve bereketiyle misafirlerini karşıladığını dile getiren Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camii eserine ilham kaynağı olan Erciyes'in, bugün de milyonları zirvede buluşturmaya devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi;

"Bu güzel ortamı paylaşan, onurlandıran dostlarımızı saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. İyi ki varsınız, bugün eğlenme, keyifli ortamda bu güzel imkanlardan yararlanma günü. 18 Aralık'tan bu yana 3 milyonu geçen ziyaretçi sayısıyla, Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camii eserine ilham olan Erciyes'imiz sizleri haşmetiyle, bereketiyle sizleri selamlıyor. İyi eğlenceler diliyorum."

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Büyükkılıç, festivale katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek, organizasyonun her yaştan katılımcıyı sporla buluşturduğunu dile getirdi. Başkan Büyükkılıç'a, Erciyes ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ve Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da eşlik etti. Festival boyunca katılımcılara sıcak çorba, salep ve sucuk ekmek ikramı yapılarak soğuk havada içler ısıtıldı. Kayseri, ACES Europe tarafından verilen Altın Bayrak ödülü ile '2024 Avrupa Spor Şehri' unvanını kazanırken, 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı sürecini de sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Kış Spor Festivali ise hem sportif çeşitliliği hem de sosyal yönüyle örnek bir organizasyon olarak dikkat çekti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayak Merkezi, Festival, Kayseri, Erciyes, Aralık, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erciyes'te rekor kırıldı, ziyaretçi sayısı 3 milyonu aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

16:35
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
16:22
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu
Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
15:29
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 16:55:36. #7.11#
SON DAKİKA: Erciyes'te rekor kırıldı, ziyaretçi sayısı 3 milyonu aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.