Erciyes Kayak Merkezi\'nde Cezalı Önlemler

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Erciyes Kayak Merkezi'nde muhtemel kazaların önüne geçilmesi için pist dışında kayanlara cezai işlem uygulanıyor.

Erciyes Dağı'nda icra edilen dağcılık ve kayak sporları faaliyetlerinde meydana gelebilecek mahsur kalma, kaybolma, yaralanma, ölüm vb. olayların önlenebilmesi amacıyla bazı önlemler alındı. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde muhtemel kazaları önlemek için alınan kararla pist dışında kayak yapan, belirlenen orta haricinde yürüyüş faaliyeti düzenleyenlere cezai işlem uygulanıyor. - KAYSERİ