Erciyes Kayak Merkezi'nde Fotoğraf Çekim İhalesi Tartışma Yarattı - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi'nde Fotoğraf Çekim İhalesi Tartışma Yarattı

Erciyes Kayak Merkezi\'nde Fotoğraf Çekim İhalesi Tartışma Yarattı

Erciyes'te ticari fotoğraf çekimi ihaleyi kazanan firmanın uygulamasına tepkiler gelmeye başladı.

27.01.2025 15:09
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Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri ve San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan ihale ile Erciyes Kayak Merkezi'nde ticari amaçlı açık alan fotoğraf çekimi ihaleyi alan firma tarafından yapılacak.

6 Aralık tarihinde yapılan ihale ile Erciyes Kayak Merkezi'nde ticari amaçlı fotoğraf çekimi, ihaleyi alan firma tarafından yapılıyor. Uygulamaya tepki gösteren Yusuf Kayar, "Ben ailece de giderim, fotoğraf çektireceğim. Bunu birinin tek eline verip de 'onlar kazansın' dediğin an bu olmaz. Bana turist gelecek çocuklarıyla fotoğraf çekinecek 'yok sen çekemezsin, biz çekelim' dediğinizde böyle bir mantık olmaz. İlla orada bir manzara fotoğrafı çektireceksem benim istediğim birine çektiririm, bunu kısıtlayamazsınız" dedi. Şehirde fotoğrafçılık yapan Umut Sülü ise turizmin gelişmesinde fotoğrafçıların büyük katkısı olduğunu ve uygulamanın yanlış olduğunu kaydederek; "Erciyes'teki bu uygulamayı kesinlikle doğru bulmuyorum. Yıllardır Kapadokya bölgesinde fotoğraf ve video çekimleri yapıyoruz. Biz ücretimizi ödüyoruz, bize iznimiz geliyor ve gidiyoruz rahat rahat çekimimizi yapıyoruz. Erciyes'teki bu uygulamada bir tane özel şirket almış. Bu olay benin açımdan yanlış bir olay. Ben bugün müşterimle Erciyes'e gitmiş olsam fotoğrafçının teki 'ben buraya para ödedim, çekim yapamazsın' diyor. Kesinlikle yanlış bir olay. Kapadokya'daki gibi izin olayı olmalı. Gerekirse izin ücreti yatırılmalı ve fotoğrafçıya kesinlikle karışılmamalı. Çünkü fotoğrafçı turizmin ilerlemesine büyük katkı sağlıyor. Burada bir döngü var, herkes parasını kazanıyor. Ama bu işi bir kişi üzerinden yapmak kesinlikle yanlış" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes Kayak Merkezi'nde Fotoğraf Çekim İhalesi Tartışma Yarattı - Son Dakika

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