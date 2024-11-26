Erciyes Kayak Merkezi'nde Kış Sezonu Yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erciyes Kayak Merkezi'nde Kış Sezonu Yaklaşıyor

Erciyes Kayak Merkezi\'nde Kış Sezonu Yaklaşıyor

Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 cm'ye ulaştı, sezon Aralık'ın ikinci haftasına açılacak.

26.11.2024 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en önemli kış spor merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde son günlerde yağan kar sayesinde kar kalınlığı 50 santimi buldu. Yapay karlarla desteklenen pistler yeni sezona hazırlanırken Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman, " Aralık'ın ikinci haftasına kalmadan sezonu açarız diye umut ediyorum. Heyecanlıyız, mutluyuz. Kış bu sene çok şükür erken geldi" dedi.

Kayseri'de etkili olan kar yağışı, Erciyes'te yüzleri güldürdü. Son günlerde yağan karla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santime kadar ulaşırken, yeni sezon hazırlıkları ise aralıksız sürüyor. Kayak merkezinde bulunan otel rezervasyonlarının hızlandığını aktaran Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman, "Hepimiz heyecanlandık, Erciyes beyaz gelinliğine büründü. Erciyes'i hep seviyoruz ama böyle karla kaplanınca daha çok seviyoruz. Çok şükür bir kaç gündür yoğun bir kar yağışı oldu. Yüksek kesimlerde 50 santime varan kar kalınlıkları oluştu. Fırtına ve tipiyle yağdı. Öyle olunca alt kesimlerde 10 santim civarı kar var. Biz yapay karlamamızı çalıştırdık. 112 kilometre pistimiz var ve biz 60 kilometreden fazlasını yapay karla karlayabiliyoruz. Sezon hazırlıklarımız son gaz devam ediyor. Yağan karın üzerine yapay kar da yapıyoruz ki kar kalınlığını artırmak ve karı tutmak için. Şuanda hepsi yoğun bir şekilde çalışıyor. Otelcilerimiz rezervasyonların hızlandığını belirtiyorlar. Heyecanlıyız, mutluyuz. Kış bu sene çok şükür erken geldi. İnşallah güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum" dedi.

"Yeni sezon Aralık'ın ikinci haftasına kalmaz"

Aralık'ın ikinci haftasına kalmadan sezonu açmayı planladıkları müjdesini veren Elcüman, "Geçen sene 22 Aralık'ta açmıştık sezonu. Bu sene Aralık'ın ikinci haftasına kalmadan sezonu açarız diye umut ediyorum. Bu yıl da yine birçok sportif faaliyetlerimiz olacak. 2 tane yeni otelimiz açılıyor. Erciyes'te yatak kapasitemiz arttı. Kar voleybolu, kar hentbolu, ulusal ve uluslararası kayak ve snowboard yarışları göreceğiz. dolu dolu bir sezon geçireceğiz. Gerek günübirlik misafirlerimizi, gerekse profesyonel ve amatör kayakçılarımızı burada ağırlayacağız. İnşallah hem keyifli hem de kazasız, belasız bir sezon olsun diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu sene farklı medeniyetlerden turist ağırlayacağız"

Geçen yıl Erciyes'te 2 buçuk milyona yakın turist ağırladıklarının altını çizen Elcüman, bu yıl ise yeni bir rekor kıracaklarını kaydetti. Başkan Elcüman, "Biliyorsunuz geçen sene Erciyes yaklaşık 2 buçuk milyon ziyaretçi kabul etti. Ben bu sene yeni rekorlar kıracağımıza, misafir sayımızı çok daha fazla artıracağımıza inanıyorum. Yılbaşına yakın bir tarihte ilk charter seferimiz iniyor. Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nden direkt charter seferlerimiz var. Bu yıl yine sezon sonuna kadar toplam 12 hafta boyunca charter seferlerimiz gelmeye devam edecek. Yine Hollanda, Finlandiya, Norveç ve Danimarka'nın en büyük acentesi ile anlaştık. Bu sene daha farklı milletlerden turist ağırlayacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Hava Durumu, Erciyes, kayseri, Ekonomi, Aralık, Yerel, Yaşam, Yağan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erciyes Kayak Merkezi'nde Kış Sezonu Yaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
14:19 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 yıl önceki market alışverişi üzerinden yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 yıl önceki market alışverişi üzerinden yüklendi
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
21:10 Aliağa’daki Tüpraş Rafinerisi’nde patlama Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
21:08 Ümit Karan’ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu
20:43 Şenol Güneş, Süper Lig tarihine geçti Şenol Güneş, Süper Lig tarihine geçti
20:39 İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ’ın son görüntüleri İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri
20:27 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
20:10 Kaslarıyla gündeme gelen Demet Akalın gerçeği açıkladı: Ölümden döndüm, bir daha tövbe Kaslarıyla gündeme gelen Demet Akalın gerçeği açıkladı: Ölümden döndüm, bir daha tövbe
20:09 Müge Anlı’da kayıp kızını arayan adam sapık çıktı Müge Anlı'da kayıp kızını arayan adam sapık çıktı
19:59 Selası verildi, mezarı kazıldı, ölmeyince bütün program iptal oldu Selası verildi, mezarı kazıldı, ölmeyince bütün program iptal oldu
19:52 Antalya’ya inişte yanan Rus uçağının tahliye anları film sahnelerini aratmadı Antalya'ya inişte yanan Rus uçağının tahliye anları film sahnelerini aratmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 15:22:12. #1.13#
SON DAKİKA: Erciyes Kayak Merkezi'nde Kış Sezonu Yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.