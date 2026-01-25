Bakan Tekin, Erciyes'te kayakseverlerle bir araya geldi - Son Dakika
25.01.2026 13:32  Güncelleme: 13:34
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i Erciyes Kayak Merkezi'nde misafir etti. Ziyaret sırasında gece kayağı yapan kayakseverlerle bir araya gelindi ve Erciyes'in kış turizmindeki konumu hakkında bilgi verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i Erciyes'te misafir etti. Ziyaret kapsamında gece kayağı yapan kayakseverlerle bir araya gelindi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; kış turizminin amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ağırladı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Bakan Tekin'i Erciyes'te karşıladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın genel müdürleri ve daire başkanlarıyla birlikte Erciyes Kayak Merkezi'nde bir araya geldi. Ziyaret çerçevesinde Erciyes Kayak Merkezi'nde vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Tekin ve beraberindeki heyet, hatıra fotoğrafı çektirdi. Tekin, Erciyes'in kış turizmindeki konumu ve sunduğu imkanlar hakkında bilgi aldı. Bakan Tekin'in ziyareti öncesinde Başkan Büyükkılıç, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ile birlikte gece kayağı yapan kayakseverlerle bir araya geldi. Vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, Erciyes'in gece kayağına sunduğu ayrıcalıklara dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, yaptığı değerlendirmede; "Erciyes'in gündüzü ayrı, gecesi apayrı güzel. Işıklar altında parlayan bembeyaz pistlerimiz gerçekten çok keyifli. Erciyes Kayak Merkezimiz, her haliyle gönülleri fethetmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. Gece kayağı yapan vatandaşlar ise Başkan Büyükkılıç'ın her zaman halkla iç içe olduğunu vurgulayarak memnuniyetlerini dile getirdi. Bir vatandaş, "Başkanımız her zaman halkımızla beraberdir. Sizi çok seviyoruz, Allah sizden razı olsun" sözleriyle duygularını paylaştı.

Program, kış turizminde Türkiye'nin incisi olan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki temasların tamamlanmasının ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
