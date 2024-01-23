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Erciyes Kayak Merkezi'nde Yoğunluk Yaşanıyor - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi'nde Yoğunluk Yaşanıyor

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonu ve sömestr ile yoğunluk yaşanıyor. Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, sezon sonuna kadar 2,5 milyon ziyaretçi hedeflediklerini belirtti.

Erciyes Kayak Merkezi\'nde Yoğunluk Yaşanıyor
23.01.2024 - 10:06,  Güncelleme: 10:17
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Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonu ve sömestr ile yoğunluk yaşanıyor. Bu yıl sezon sonuna kadar 2,5 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, "4 kapıda da bütün seviyeler için imkanlarımız mevcut" dedi.

Erciyes'in 4 kapısında da 4 4'lük hizmet verildiğini söyleyen Zafer Akşehirlioğlu, "Bilindiği üzere Aralık ayında sezonumuzu açmıştık. Yarıyıl tatilinin başlaması ile birlikte de yoğunluğumuz arttı. Karnelerini alan yavrularımız buraya koştular, misafirlerimiz buraya koştular. Biz de o tarihten bu zamana kadar çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bilindiği üzere Erciyes'te 4 giriş noktası var pistlere ulaştıran. Bunlar pistler üzerinde birbiri ile bağlantılı ve 4 kapımız da açık. 4 kapıda da aynı imkanlar var. Yeni başlayanlar için, uzman kayakçılar için, kızakçılar için hepsi için imkanlarımız aynı bütün kapılarda. Bütün pistler ve teleferikler şu anda bağlantılı bir şekilde hizmet veriyor. Yarıyılın gelmesi ile birlikte tabi ki rezervasyonlar arttı, yoğunluğumuz arttı. Biz de tüm misafirlerimizi buraya davet ediyoruz ve geç kalmamalarını söylüyoruz. 4 kapıda 4 4'lük hizmetle 4 mevsim Erciyes'te devam ediyor" dedi.

"Ziyaretçi hedefi 2,5 milyon"

Akşehirlioğlu, bu sezonda ziyaretçi hedeflerinin 2,5 milyon olduğunu söyleyerek, "Erciyes bilindiği üzere her yıl tanınırlığı, bilinirliği artan ve Türkiye'nin en büyük kayak merkezi. Şu anda Divan, Zümrüt gibi adrenalin tutkunlarının da sevdiği pistlerimizi açmış durumdayız. Gelen misafirlerimiz ister başlangıç seviyesi ister uzman seviyesi olsun hepsine hitap eden pistlerimiz mevcut. Bu yılki beklentimiz inşallah bir aksilik olmadığı takdirde 2,5 milyon ziyaretçiye ulaşmak istiyoruz. Bu yıl hedefimiz bu yönde sezon sonuna kadar. Bu yıl hem sömestr içerisinde hem de ardından ulusal ve uluslararası birçok etkinliğimiz olacak. Gerek geleneksel yarışlarımız, etkinliklerimiz gerekse de uluslararası yarışlarımız olacak. Onların da müjdesini buradan vermiş olalım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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