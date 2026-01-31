Nevşehirli seyahat acentelerine Erciyes sunumu gerçekleştirildi - Son Dakika
Nevşehirli seyahat acentelerine Erciyes sunumu gerçekleştirildi

Nevşehirli seyahat acentelerine Erciyes sunumu gerçekleştirildi
31.01.2026 16:42  Güncelleme: 16:44
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., Nevşehir'deki turizm profesyonellerine yönelik Erciyes Kayak Merkezi'nin mevcut durumu ve potansiyelini tanıtan kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda, kayak merkezinin sunduğu imkanlar, iş fırsatları ve turizm entegrasyonu hedefleri ele alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından, Nevşehir'de faaliyet gösteren turizm profesyonellerine yönelik olarak Erciyes Kayak Merkezi'nin potansiyeli ve mevcut durumu hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Toplantıya; TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Falay, Erciyes BTK Başkanı Ali Emre Mart, Kapadokya BTK Başkanı Faruk Kahveci, Erciyes A.Ş. Reklam ve Pazarlama Sorumlusu Mehmet Budak, yönetim kurulu üyeleri ile bölgede aktif olarak faaliyet gösteren çok sayıda seyahat acentesi temsilcisi katıldı.

Toplantıda, Erciyes Kayak Merkezi'ne ilişkin güncel gelişmeler, destinasyonun ulusal ve uluslararası pazardaki konumu, Erciyes'e tur düzenleyen ve düzenlemeyi planlayan acenteler için mevcut ve potansiyel iş fırsatları, konaklama altyapısı, satış kanalları ve operasyonel süreçlerde geliştirilebilecek iş birliği modelleri detaylı şekilde ele alındı.

Erciyes A.Ş. tarafından gerçekleştirilen sunumda, kayak merkezinin sunduğu imkanlar ve büyüme potansiyeli acente temsilcileriyle paylaşıldı.

Toplantı kapsamında Kapadokya ve Erciyes destinasyonları arasında karşılıklı turizm entegrasyonunun güçlendirilmesi, kış turizmi ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve seyahat acenteleriyle daha etkin ve sürdürülebilir bir iş birliği zemini oluşturulması hedefleri vurgulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayak Merkezi, Etkinlikler, Nevşehir, Erciyes, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nevşehirli seyahat acentelerine Erciyes sunumu gerçekleştirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Nevşehirli seyahat acentelerine Erciyes sunumu gerçekleştirildi - Son Dakika
