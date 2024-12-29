Erciyes Kayak Merkezi, Polonyalı Turistleri Ağırlamaya Başladı

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Kayseri'nin incisi ve dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Erciyes; Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetleri ve projeleri ile turizmin lokomotifi olurken, turistleri konuk etmeye devam ediyor. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren Erciyes Kayak Merkezi, charter seferi ile şehre gelen Polonyalı turistleri ağırlamaya başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin dünyaya açılan turizm kapısı Erciyes ve kayak merkezine yönelik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Özverili çalışmalar ve projeler sonucunda dünyaca bilinen turizm merkezi haline gelen Erciyes, yurt dışından kayak sever turistleri ağırlamayı sürdürüyor. 19 mekanik tesisi, 41 pisti ve 112 kilometre pist uzunluğu ile uluslararası standartlara sahip dünyanın sayılı Türkiye'nin en büyük kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi, yerli turistlerin uğrak yeri olmasının yanında yabancı turistlerin de gözdesi oldu. Her yıl milyonlarca turisti konuk eden Erciyes, Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı oldu. Bu çerçevede Polonyalı turistler Kayseri'ye, Kayseri Havalimanı'nda ayak bastı. Konuya ilişkin bilgiler veren ve 2018 yılından bu yana söz konusu operasyonları gerçekleştirdiklerini ifade eden turizm operatörü Mehtap Fidan, Polonya'dan Kayseri'ye charter seferi ile 189 turistin geldiğini dile getirerek, ilginin yoğun olduğunu kaydetti.

Turizm operatörü Fidan, turizm operasyonlarının her hafta gerçekleşeceğini, 11 Ocak'tan itibaren Çek Cumhuriyeti'nden charter uçuşlarının başlayacağını ve operasyonların mart sonuna kadar devam edeceğini ifade ederek, Erciyes A.Ş.ve diğer özel kurum ve kuruluşların destekleri ile turizm faaliyetlerinin güzel bir şekilde sürdüğünü kaydetti. Fidan, ilginin çok güzel olduğunu vurgulayarak gelecek haftadan itibaren de 2 uçağın Kayseri'ye geleceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ